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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Как утеплить старые деревянные окна: как делали это в древности

Мудрость поколений против холода: как в древности защищали деревянные окна от сквозняков.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Как утеплить окна

Как утеплить окна

С наступлением холодов даже крепкие деревянные рамы часто не выдерживают испытание ветром и начинают пропускать холод. Наши предки задолго до появления монтажной пены или силикона успешно боролись с этой проблемой. Среди всего арсенала традиционных решений особого внимания заслуживает комплексный подход — двухконтурное утепление в сочетании с естественным контролем влажности, которое по своей надежности нередко превосходит современные материалы.

Как утеплить старые деревянные окна внутри и снаружи

В древности утепление окон никогда не ограничивалось простой поверхностной заклейкой — подготовку всегда начинали с тщательного заполнения внутренних пустот.

Первым этапом создавали надежный внутренний контур с помощью глубокой набивки. Для этого использовали доступные волокнистые материалы — техническую вату, льноволокно или чистые хлопчатобумажные тряпки. С помощью широкого шпателя или обыкновенного тупого ножа волокно плотно и равномерно утрамбовывали во все зазоры между рамой и створками. В отличие от современного быстро пересыхающего поролона, который крошится и начинает пропускать воздух, плотно спрессованное натуральное волокно стабильно держало форму и полностью блокировало движение холодного ветра даже в самых сложных углах.

После этого переходили к утеплению наружного контура, фиксируя стыки с помощью натурального клея. Вместо строительного скотча, который после зимы вместе с кусками отрывает краску с древесины, наши предки использовали полоски плотной хлопковой ткани или крафтовой бумаги шириной 4-5 сантиметров. Их обильно смазывали густым раствором обыкновенного хозяйственного мыла, предварительно размоченного в теплой воде до состояния густой пасты. Высыхая, такая мыльная пленка намертво цеплялась за дерево, образуя герметичный ветробарьер, который с наступлением тепла легко снимался обычной влажной губкой без малейших повреждений поверхности.

Природные абсорбенты против конденсата и льда

Кроме защиты от продувания, в древности тщательно заботились и о том, чтобы стекла оставались прозрачными. Перед тем как окончательно закрыть внешний контур, пространство между стеклами обязательно насухо вытирали.

Чтобы предотвратить появление обильного конденсата и льда в морозные дни, на дно рамы в межрамное пространство насыпали немного обычной поваренной соли или раскладывали кусочки древесного угля. Эти доступные природные абсорбенты впитывали излишнюю влагу из воздуха, благодаря чему окна не «плакали» и не покрывались морозными узорами изнутри.

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