Как утеплить входную металлическую дверь: полезный лайфхак

Как утеплить металлическую дверь

Проблема промерзания входной двери в холодное время года знакома многим владельцам загородных домов и дач. Особенно это касается старых, нетеплоизолированных металлических конструкций, которые в условиях низких температур начинают покрываться слоем льда с внутренней стороны. Но существует простое, недорогое и высокоэффективное решение, позволяющее избежать кардинальных и дорогостоящих изменений.

История проблемы

Простейшая металлическая дверь, которая часто устанавливается на хозяйственных помещениях, абсолютно не приспособлена для защиты от холода. Их сплошная металлическая конструкция, без внутреннего утепления, работает как мостик холода. С наступлением морозов внутренняя поверхность двери быстро промерзает и укрывается льдом.

Первоначальные идеи по утеплению были сложными: сверление отверстий для заполнения внутреннего пространства ватой или пеной или даже частичное отрезание металла болгаркой для доступа внутрь. Однако эти варианты потребовали много усилий, времени и не гарантировали эстетического результата.

Как утеплить дверь: неожиданное и эффективное решение

По словам автора канала Наша дача, выход был найден случайно во время визита в строительный гипермаркет. Идеальным материалом, быстро и просто решившим проблему, оказался вспененный каучук. Вспененный каучук — это эластичный, самоклеющийся уплотнитель, широко используемый для тепло- и шумоизоляции.

Как утеплить дверь вспененным каучуком

Процесс утепления чрезвычайно прост и не требует специальных навыков, что позволяет выполнить его собственноручно:

Первым шагом является покупка вспененного каучука в рулонах. Толщину следует выбирать исходя из климатических условий и степени промерзания двери (в данном случае был использован материал толщиной 1 см).

Вспененный каучук имеет самоклеющееся основание. Для начала работы достаточно просто снять защитную плёнку с обратной стороны материала.

Утеплитель полностью покрывается на внутреннюю, металлическую поверхность двери. Благодаря самоклеющейся основе, этот процесс очень быстрый и легкий; даже вдвоем он занимает минимальный промежуток времени.

В результате, двери получают эффективный теплоизоляционный слой, способный предотвратить промерзание. По словам эксперта, после наклеивания слоя каучука толщиной 1 см, хозяева ни разу за два года не увидели появления льда на внутренней стороне двери. Даже такой тонкий слой утеплителя (1 см) эффективно держит разность температур, предотвращая промерзание.

Сам вспененный каучук — мягкий материал, который может легко повредиться. Для защиты и эстетичного вида поверх него можно наклеить декоративную текстурную пленку. Хотя это не обязательно, пленка обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и улучшает внешний вид двери.