Как утюжить вещи вдвое быстрее: интересный трюк с фольгой показали в Сети

На своей странице в Instagram домохозяйка из Эссекса (Великобритания) Джемма Берд поделилась своим опытом и рассказала о трюке, который помогает вдвое сократить время, необходимое для утюжка вещей. Оказывается, для этого вам понадобится обычная фольга.

Видео уже стало вирусным в Сети. В ролике автор берет кусок фольги, застилает его под подкладку на гладильной доске. Хозяйка утверждает, что этот материал помогает "отбить" тепло, поэтому вам нужно будет гладить лишь одну сторону белья, чтобы получить идеальный результат.

В своем видео Джемма говорит, что это удивительный трюк, ведь сокращается не только время, которое вы тратите на утюжку одежды, но и уменьшаются платежки за электроэнергию. А если вы еще не любите гладить, тогда этот лайфхак точно для вас. Фольгу при этом каждый раз менять не нужно. Домохозяйка делает это раз в месяц. Просто перед глажкой важно убедиться, что она лежит ровно и при необходимости разгладить ее.

Многие пользователи похвалили Джемму за такой полезный трюк, хотя нашлись и скептики, которые указали, что они вообще не гладят или без фольги гладят только с одной стороны.

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