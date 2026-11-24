Макияж глаз после 60 лет / © pexels.com

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Но это отнюдь не повод отказываться от любимой косметики. Достаточно попробовать несколько других приемов, чтобы глаза казались больше, а взгляд свежее.

Женщины после 60 лет часто делятся собственными бьюти-уловками, которые помогают им удачно подчеркнуть глаза. Среди них есть четыре особо простых приема. Они не нуждаются в профессиональных навыках и сложном макияже, зато могут заметно изменить общее впечатление от образа.

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Попробуйте некрасивый карандаш вместо темного

Если вы привыкли подводить нижнюю слизистую глаза черным или темно-коричневым карандашом, попробуйте заменить его на бежевый. Темная линия делает контур глаз более отчетливым, но одновременно может визуально уменьшать их. Светлый карандаш работает иначе: взгляд кажется более открытым, а глаза больше.

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Нанесите немного бежевого или нежно-персикового карандаша на нижнюю водную линию. Сразу заметите, что макияж выглядит легче. Белый карандаш лучше оставить для других экспериментов: на зрелой коже он иногда смотрится слишком контрастно.

Этот прием особенно хорошо подходит для дневного макияжа, когда хочется немного освежить лицо, не используя много косметики.

Окрасьте ресницы с внешней стороны глаза с особым вниманием

Тушь почти в каждой косметичке, но не все используют ее так, чтобы получить эффект открытого взгляда. Попробуйте наносить немного больше средства на ресницы у наружных уголков глаз. Именно этот небольшой акцент помогает визуально вытянуть форму глаз и сделать их более выразительными.

Сначала подкрутите ресницы керлером, затем нанесите тушь, двигая щеточку немного вверх и в сторону висков. На наружные ресницы можно добавить еще один тонкий слой.

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Для такого макияжа лучше подойдет тушь с удлинительным эффектом. Она поможет выделить ресницы, не отягощая их. Не стоит наносить слишком много средства: склеенные ресницы могут сделать взгляд более тяжелым.

Замените черные стрелки мягкими коричневыми

Черные стрелки подходят далеко не каждому типу внешности. На зрелых веках они иногда имеют слишком резкий вид, особенно если линия толстая или имеет четкий графический контур. Хорошей альтернативой станет коричневый карандаш или подводка.

Произведите тонкую линию вдоль верхнего ряда ресниц. У наружного уголка немного протяните ее вверх, в направлении виска. Важно, чтобы кончик стрелки не опускался вниз, ведь это может зрительно подчеркнуть опущенные уголки глаз.

Коричневый цвет имеет более мягкий вид, чем черный, поэтому хорошо подходит для повседневного макияжа. Он подчеркивает глаза, но не делает образ слишком тяжелым. Если линия получилась немного неровной, ее можно слегка растушевать небольшой кистью.

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Наносите матовые тени чуть выше складки веки

Женщины, у которых появились нависшие веки, часто сталкиваются с одной проблемой: после нанесения теней они почти не видны. Цвет прячется в складке, а макияж не дает желаемого эффекта.

Попробуйте наносить тени чуть выше природной складки верхнего века. Для этого выберите матовый, бежевый, песочный, тауп или мягкий коричневый оттенок. Наберите совсем немного средства на пушистую кисть и растушуйте ее в направлении вверх и к внешнему уголку глаза.

Так можно визуально изменить форму макияжа и сделать взгляд более открытым. Главное — не переборщить с цветом. Лучше прибавлять тени постепенно, чтобы получить мягкий переход без заметных границ.

Также следует обратить внимание на текстуру косметики. Матовые тени обычно выглядят более аккуратно на зрелой коже. Большое количество блесток может подчеркнуть морщины и неровности, поэтому для ежедневного макияжа лучше выбирать спокойные оттенки без выраженного сияния.

Как сделать макияж после 60 лет, чтобы глаза выглядели моложе

Все четыре приема можно использовать по отдельности или совмещать между собой. Например, для обычного дня достаточно бежевого карандаша на нижней слизистой, туши на ресницах и легкого оттенка теней. Если хочется более выразительного макияжа, добавьте тонкую коричневую стрелку.

Особое внимание следует уделять количеству косметики и ее текстуре. Слишком темные линии, толстый слой туши и плотные тени могут отягощать взгляд. Вместо этого аккуратное подчеркивание ресниц, мягкие оттенки и хорошо растушенные тени помогут освежить лицо.

И еще один совет: не стоит слепо соблюдать правила макияжа только через возраст. Если вам нравятся яркие тени или чёрная подводка, не нужно от них отказываться. Главное, чтобы косметика подходила именно вам и помогала чувствовать себя уверенно.

FAQ

Как увеличить глаза с помощью макияжа после 60 лет?

Попытайтесь нанести бежевый карандаш на нижнюю слизистую, подкрутить ресницы и сделать акцент тушью на наружных уголках глаз. Тонкая коричневая стрелка также поможет визуально вытянуть форму глаз. Для завершения макияжа используйте светлые матовые тени, которые сделают взгляд более открытым.

Какой макияж подходит женщинам после 60 лет с нависшими веками?

При нависших веках лучше наносить матовые тени чуть выше природной складки, а не только на подвижную часть века. Оттенки бежевого, таупа и светло-коричневого помогут мягко подчеркнуть глаза. Дополнить макияж можно тонкой стрелкой с приподнятым кончиком и тушью, нанесенной с акцентом на наружные ресницы.

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