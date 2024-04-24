Как увеличить количество бабочек в саду на 93%: британские энтомологи поделились простым секретом

Бабочки – не просто красивые насекомые. В экосистеме они играют очень важную роль, а именно опыляют растения и деревья, увеличивая количество плодов. Поэтому эксперты поделились простым секретом, как привлечь бабочек в сад.
К сожалению, за последние годы в мире очень сократилась популяция бабочек из-за применения людьми химикатов и утраты среды обитания этих созданий. Бабочки пьют нектар, во время чего собирают на себя пыльцу растения или деревья и переносят его, опыляя разные культуры.
Ученые из Butterfly Conservation уверены, если вы просто не будете стригли газон на своем участке, это поможет привлечь бабочек в ваш сад для естественного опыления культур в нем. В журнале Science of the Total Environment были опубликованы результаты исследования, которые показывают, если позволить определенным частям сада зарасти дикой травой, то это поможет увеличить количество бабочек на 93%.
Как прокомментировал для IFL Science доктор Ричард Фокс, проведенное исследование впервые доказало, что растущая довольно долго трава привлекает особое внимание бабочек к саду. На таких участках было зарегистрировано гораздо больше этих созданий, при этом с высоким разнообразием видов. В сельской местности удалось увеличить количество бабочек на 93%, а в городской на 18%, что тоже является неплохим результатом.
Привлечь бабочек можно даже с помощью выращивания полевых цветов или обычной дикой травы в оконном ящике или на балконе. Даже столь небольшие изменения помогают улучшить экосистему планеты.
Какие растения притягивают бабочек
Как говорят специалисты из GardinaMax, не только высокая дикая трава привлекает бабочек, хотя она и является наиболее эффективным методом. Также существуют определенные многолетние и однолетние растения, которые помогут привлечь в сад этих созданий:
- Буддлея — многолетний кустарник, достигающий в высоту 2 м, имеет лилово-фиолетовые соцветия и выделяет сладкий медовый аромат. Цветет с августа по ноябрь.
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Ваточник сирийский — неприхотливое в уходе растение, достигающее 1,5 м в высоту. Имеет соцветия фиолетового или оранжевого цвета, собранные в зонтик. Цветы выделяют сладкий запах ванили и шоколада. Бабочки очень любят это растение и непрерывно кружат вокруг него. Цветет она непродолжительно — всего один месяц в середине лета.
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Астра новобельгийская – привлекает бабочек своими цветами, которые появляются от конца лета до сентября. А чтобы продлить эффект до заморозков, добавьте на клумбу также астру Marcinki.
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Гелиотроп — растение, которое отличается волшебными пурпурными соцветиями диаметром вплоть до 12 см. Очень привлекательным для бабочек есть сладкий ванильный аромат. Цветущее растение с конца июня до заморозков.
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Гелениум осенний — травянистое растение, отличающееся оранжевыми, красными и желтыми цветами, несколько похожими на ромашку. Сердцевина выпуклая, много сладкого нектара, цветы держатся от середины лета до холодов.
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Лиатрис колосковый — еще одно травянистое растение, имеющее белые, сиреневые и фиолетовые соцветия. Распускается в середине лета и привлекает бабочек в течение 40 дней.
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Лаванда — полукустарник из Средиземноморья, имеющий высокие колосовидные соцветия сиреневого, голубого или фиолетового цвета. Аромат выделяют не только цветы, но и листья. Цветет с июня по октябрь.
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Эхинацея пурпурная — цветы распускаются в начале августа и имеют вид крупных ромашек белой, бордовой или сиреневой окраски. Цветет до октября.
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Посконник — мелкие корзинки пышных соцветий цветут в конце лета в течение 40 дней, имеют пурпурно-розовую гамму, хотя обнаруживается и белые цветы.
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Золотарник – травянистое растение, имеющее пушистые ярко-желтые соцветия из цветов цилиндрической формы. Цветет с мая по сентябрь, привлекает бабочек сладким нектаром.
Также можно каждый год высевать однолетние растения. В частности, циния, космея дваждыпериста, чорнобривцы, рудбекия, душица, шалфей, львиный зев, календула, фиалки, молочай или агератум голубой.
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