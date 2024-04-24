Как увеличить количество бабочек в саду на 93%: британские энтомологи поделились простым секретом

Бабочки – не просто красивые насекомые. В экосистеме они играют очень важную роль, а именно опыляют растения и деревья, увеличивая количество плодов. Поэтому эксперты поделились простым секретом, как привлечь бабочек в сад.

К сожалению, за последние годы в мире очень сократилась популяция бабочек из-за применения людьми химикатов и утраты среды обитания этих созданий. Бабочки пьют нектар, во время чего собирают на себя пыльцу растения или деревья и переносят его, опыляя разные культуры.

Ученые из Butterfly Conservation уверены, если вы просто не будете стригли газон на своем участке, это поможет привлечь бабочек в ваш сад для естественного опыления культур в нем. В журнале Science of the Total Environment были опубликованы результаты исследования, которые показывают, если позволить определенным частям сада зарасти дикой травой, то это поможет увеличить количество бабочек на 93%.

Как прокомментировал для IFL Science доктор Ричард Фокс, проведенное исследование впервые доказало, что растущая довольно долго трава привлекает особое внимание бабочек к саду. На таких участках было зарегистрировано гораздо больше этих созданий, при этом с высоким разнообразием видов. В сельской местности удалось увеличить количество бабочек на 93%, а в городской на 18%, что тоже является неплохим результатом.

Привлечь бабочек можно даже с помощью выращивания полевых цветов или обычной дикой травы в оконном ящике или на балконе. Даже столь небольшие изменения помогают улучшить экосистему планеты.

Какие растения притягивают бабочек

Какие растения притягивают бабочек / Фото: Unsplash

Как говорят специалисты из GardinaMax, не только высокая дикая трава привлекает бабочек, хотя она и является наиболее эффективным методом. Также существуют определенные многолетние и однолетние растения, которые помогут привлечь в сад этих созданий:

Буддлея — многолетний кустарник, достигающий в высоту 2 м, имеет лилово-фиолетовые соцветия и выделяет сладкий медовый аромат. Цветет с августа по ноябрь.

— многолетний кустарник, достигающий в высоту 2 м, имеет лилово-фиолетовые соцветия и выделяет сладкий медовый аромат. Цветет с августа по ноябрь. Ваточник сирийский — неприхотливое в уходе растение, достигающее 1,5 м в высоту. Имеет соцветия фиолетового или оранжевого цвета, собранные в зонтик. Цветы выделяют сладкий запах ванили и шоколада. Бабочки очень любят это растение и непрерывно кружат вокруг него. Цветет она непродолжительно — всего один месяц в середине лета.

Астра новобельгийская – привлекает бабочек своими цветами, которые появляются от конца лета до сентября. А чтобы продлить эффект до заморозков, добавьте на клумбу также астру Marcinki.

Гелиотроп — растение, которое отличается волшебными пурпурными соцветиями диаметром вплоть до 12 см. Очень привлекательным для бабочек есть сладкий ванильный аромат. Цветущее растение с конца июня до заморозков.

Гелениум осенний — травянистое растение, отличающееся оранжевыми, красными и желтыми цветами, несколько похожими на ромашку. Сердцевина выпуклая, много сладкого нектара, цветы держатся от середины лета до холодов.

Лиатрис колосковый — еще одно травянистое растение, имеющее белые, сиреневые и фиолетовые соцветия. Распускается в середине лета и привлекает бабочек в течение 40 дней.

Лаванда — полукустарник из Средиземноморья, имеющий высокие колосовидные соцветия сиреневого, голубого или фиолетового цвета. Аромат выделяют не только цветы, но и листья. Цветет с июня по октябрь.

Эхинацея пурпурная — цветы распускаются в начале августа и имеют вид крупных ромашек белой, бордовой или сиреневой окраски. Цветет до октября.

Посконник — мелкие корзинки пышных соцветий цветут в конце лета в течение 40 дней, имеют пурпурно-розовую гамму, хотя обнаруживается и белые цветы.

Золотарник – травянистое растение, имеющее пушистые ярко-желтые соцветия из цветов цилиндрической формы. Цветет с мая по сентябрь, привлекает бабочек сладким нектаром.

Также можно каждый год высевать однолетние растения. В частности, циния, космея дваждыпериста, чорнобривцы, рудбекия, душица, шалфей, львиный зев, календула, фиалки, молочай или агератум голубой.

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