Как увеличить размер головки чеснока: самые действенные удобрения, которые стоит попробовать в 2025 году

Как вырастить чеснок размером с кулак / © unsplash.com

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В апреле-мае озимый чеснок активно развивается: формирует листья и закладывает будущую головку, поэтому именно в это время требует усиленного питания, особенно азотного. Чтобы удобрения лучше усвоились, после их внесения обязательно следует щедро увлажнить почву обычной водой.

Первую подкормку весной обычно проводят аммиачной селитрой: 15 г растворяют в ведре воды и поливают растения под корень после появления третьего настоящего листа. Норма расхода — примерно 2–3 литра на квадратный метр. Кроме минеральных, уместна и органическая подкормка — например, настоем коровяка (в соотношении 1:10) или разведенным птичьим пометом (1:20).

Чтобы стимулировать формирование крупной, плотной головки чеснока, чрезвычайно эффективна подкормка древесной золой. Она содержит множество калия, фосфора и ценных микроэлементов, которые не только питают растение, но и улучшают физические свойства почвы. Для приготовления раствора достаточно размешать стакан золы в ведре воды и полить чеснок под корень. Также можно воспользоваться готовыми комплексными удобрениями, например нитрофоской — две столовые ложки на 10 литров воды.

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Если чесночные листья начинают желтеть, выручит натуральный настой из луковой шелухи. Для этого пригоршню сухой шелухи заливают двумя литрами кипятка, оставляют настаиваться на 24 часа, а затем разбавляют водой в соотношении 1:2 и вносят под корень.

Еще одним результативным способом укрепить озимый чеснок и стимулировать его развитие является подпитка раствором нашатырного спирта. Для этого в ведро воды добавляют 2 столовые ложки аммиака и сразу поливают растения под корень — это помогает не только подкормить чеснок азотом, но и отпугивает некоторых вредителей.

Для активизации роста корневой системы и зеленой массы можно также использовать дрожжевую подкормку. Готовят его так: в теплой воде растворяют 10 г сухих дрожжей и добавляют столовую ложку сахара. Получившуюся смесь оставляют настаиваться на три часа, после чего используют для полива под корень. Такой питательный коктейль ускоряет развитие растения и улучшает усвоение питательных веществ из почвы.