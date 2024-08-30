Как узнать, что перед вами психопат: этих людей выдают обычные слова

Психопатов считают опасными людьми, которые легко адаптируются к окружающей среде до определенного момента. Ученые провели кучу исследований, изучили повадки таких людей и определили основные характеристики их поведения. Научные исследования также показали, что люди с признаками психопатии пользуются типичными словами чаще других. Рассказываем, какие слова используют психопаты, ссылаясь на материал издания "Фокус".

Как с помощью слов определить, что перед вами психопат: исследование ученых

В журнале "Legal and Criminological Psychology" были опубликованы выводы эксперимента, который проводили при участии 14 психопатических убийц из Канады. Их привычки, мировоззрение и образ жизни сравнили с привычками убийц, не имевших признаков психопатии. Было обнаружено, что психопаты пользуются словами, связанными с едой, деньгами и сексом вдвое чаще. Также в ходе исследования было установлено, что эти люди избегают слов, связанных с семьей, религией и социальными коммуникациями. По мнению ученых, это может свидетельствовать о том, что у психопатов совершенно нет эмпатии, они закрыты и крайне эгоистичны.

Профессор и основатель Стэнфордской лаборатории социальных медиа Джефф Гэнкок отмечает, что психопаты очень часто используют в своей речи определенный ряд союзов — "потому что", "поэтому" и "потому", именно во время рассказов о своих преступлениях. Это также указывает на то, что они сознательно нарушали закон и пытаются оправдать свои преступные действия.

Также эксперимент показал, что преступники-психопаты основательно объясняют свои мысли, тем самым пытаясь контролировать то, что они говорят. Выводы такого эксперимента имеют практическое значение, а именно поиск инструментов для идентификации психопатических признаков у человека посредством анализа речи.

Результаты таких экспериментов могут стать частью более сложных психологических тестов, помогающих выявлять признаки психопатии. Ранее исследование Американской психологической ассоциации показало, что психопатия - это неврологическое отклонение в работе некоторых участков мозга. И это может влиять на определенные лингвистические закономерности в использовании типовых слов, учитывая, что такие люди значительно лучше обрабатывают входную информацию.

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