Как узнать еще в магазине, что арбуз сладкий и спелый: 3 лайфхака, о которых никто не знает

Как выбрать сладкий и спелый арбуз / © Pexels

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Летний сезон — это время сладких ягод, свежих овощей и, конечно, сочных арбузов. Но наверняка с каждым хоть раз бывало: на прилавке арбуз выглядел идеально, а дома оказывалось, что он водянистый и недозрелый. Чтобы не ошибаться с выбором плода, следует знать несколько хитростей. Рассказываем о трех малоизвестных, но крайне полезных лайфхаках, которые помогут выбрать самый спелый и самый сладкий арбуз прямо в магазине или на рынке.

Как узнать еще в магазине или на рынке, что арбуз спелый и сладкий

Проверьте «кружевной» узор на кожуре. На кожуре арбуза можно увидеть тонкие светлые линии, похожие на паутину или трещинки — это так называемый «кружевной» рисунок. Его наличие означает, что пчелы активно опыляли цветок арбуза, поэтому плод будет содержать много сахара. Чем больше таких узоров, тем слаще будет арбуз. Это одна из малоизвестных, но крайне точных подсказок. Обратите внимание на «пуговицу» напротив хвостика. На противоположной стороне от хвостика есть маленькое круглое углубление, оно называется «пуговица» или «пупок». Если «пупок» маленький и плотный, арбуз обычно спелый. А если большой и глубокий, внутри может быть много волокон, а мякоть будет водянистой и не слишком сладкой. Покрутите арбуз и прислушайтесь. Большинство людей привыкли стучать по арбузу, но есть более точный метод проверки: осторожно покрутите арбуз в руках и наклоните его к уху. Если внутри слышно легкое «бульканье» или вибрацию, значит, мякоть спелая и сочная. Недозревший плод будет «немым», а переспелый будет иметь глухой, трещащий звук.

Еще один совет по выбору спелых арбузов

Выбирая арбуз, не следует забывать о пятне снизу — оно должно быть ярко-желтым, а не белым. Это еще один признак спелости. И не стоит выбирать очень большой арбуз, средний плод чаще всего бывает вкусным.