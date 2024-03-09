Как узнать, есть ли у вас проблемы с двигателем, с помощью листа бумаги: моторист раскрыл секрет

Из-за неисправного двигателя могут возникнуть серьезные проблемы, которые потребуют больших финансовых вложений. Если вы решили купить автомобиль на вторичном рынке, возьмите с собой лист белой бумаги. Это поможет понять, в каком состоянии находится двигатель.

На портале mmr.net.ua моторист с 20-летним стажем рассказал об одном секретном методе, которым пользуется сам. На автосервисах состояние двигателя обычно узнают с помощью компьютерной диагностики. Однако этот уникальный трюк достаточно действенен и поможет провести проверку самостоятельно.

Что же делать с этим листом бумаги? Алгоритм действий очень прост. После короткой обзорной поездки, когда двигатель уже прогреется до рабочей температуры, нужно остановиться и поднести белую офисную бумагу к выхлопной трубе.

Если бумага засосала до середины, это может свидетельствовать о наличии противодавления, вызванного ограниченной пропускной способностью глушителя. Такое часто происходит в том случае, когда через глушитель уже не могут проходить полностью отработанные газы. Проблема указывает на сбой системы рециркуляции выхлопных газов, прогоревшие клапаны, неисправности в катализаторе или газораспределительном механизме.

При исправном двигателе бумага будет лишь слегка покачиваться и не будет иметь резких перемещений. Если вы видите неравномерное движение, это может указывать на проблемы с системой зажигания. Следует тщательно осмотреть состояние катушек и свечей зажигания.

Но это еще не все. Через несколько минут оцените состояние белой бумаги. Если он остался почти чистым и имеет незначительные пятна сажи и влаги – это идеальный вариант. А вот при наличии масляных пятен коричневого цвета стоит подробнее осмотреть двигатель. Пока он разогревается масло, иногда может попадать в систему выхлопа из-за истоков на стенках цилиндров. Иногда смазка выходит через выхлопную трубу даже в вполне исправных моторах с турбонаддувом. Однако так происходит только при активном нажатии на педаль газа, а вот на низких вращениях такого случаться не должно.

При наличии светлых масляных следов на бумаге, это указывает на наличие антифриза в выхлопных газах. А это может быть связано с прокладкой прогоревшей головки блока цилиндров. В таком случае выхлоп будет напоминать белый пар. При такой неисправности необходимо срочное вмешательство. Когда смазка смешивается с антифризом, то теряет свои свойства и может спровоцировать серьезное повреждение автомобиля.

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