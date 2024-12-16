Как узнать, сладкие ли апельсины: уловки, которые помогут не приобрести старые и безвкусные

Но можно очень разочароваться, когда вместо сладкого вкуса получаете невкусный продукт. Как определить, сладкие апельсины или нет?

Украинцы активно закупаются апельсинами в канун Рождества и Нового года. Кто просто нарезает сочные фрукты кусочками, другие добавляют их в разнообразные блюда. Впрочем, в магазинах часто можно встретить совсем некачественные плоды – старые и безвкусные. Поэтому очень важно обращать внимание на некоторые детали, чтобы не ошибиться с выбором.

Первое, на что важно обратить внимание на запах апельсинов. Он должен быть свежим, выразительным и приятным. Также сами плоды должны быть гладкими и жесткими. Если они слишком мягкие на ощупь, это может указывать на их низкое качество. Такие апельсины часто попадают на полки магазинов после того, как долгое время лежали на складах.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, это кожура плодов. Она должна иметь яркий насыщенный цвет, быть однородной. Если вы заметили на уже затянувшиеся кожуре повреждения, знайте, что на вкус и качество плодов они никоим образом не влияют.

После уборки плодов апельсины больше не созревают. Поэтому если в одном магазине вам уже попался кислый продукт, не стоит там покупать до завоза новой партии товара.

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