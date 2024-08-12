Как в августе поливать помидоры, чтобы не погубить весь урожай: секреты опытных огородников

В последний месяц лета у дачников совсем не уменьшается количество забот. На огороде именно созревают томаты, поэтому важно их правильно поливать. В августе полив сильно отличается от июньского или июльского.

О том, как поливать эту культуру в августе, чтобы завязавшиеся на кустах плоды были вкусными и вовремя созрели, рассказали в издании "На пенсии".

Томаты, созревая на кустах, нуждаются в правильном уходе. Причина состоит в том, что корневая система растения идет достаточно глубоко в землю, поэтому почва должна быть хорошо увлажненной. Однако и перебирать не стоит. Если в августе поливать помидоры чрезмерно, это может окончиться появлением гнили и растрескиванием плодов.

Огородники рекомендуют в последний месяц лета проводить полив томатов дважды в неделю. Но если дождь, то можете вообще не поливать.

В какое время суток лучше поливать помидоры в августе? Август — это летний месяц, отличающийся довольно жаркой погодой. Поэтому днем поливать не только помидоры, но и другие культуры не рекомендовано.

Самыми благоприятными для этого часами считаются утренние. Так вы будете уверены в том, что листья не получат ожоги от сильного солнца, но влага успеет достичь корневой системы за весь день.

Еще одно важное правило – растения нужно поливать только теплой водой. После прохладных ночей, которые появляются в августе, такая поливка станет настоящим бальзамом для корневой системы культуры. Струю воды направляйте исключительно под корень.

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