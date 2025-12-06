Как в декабре избавиться от мха и лишайника на деревьях без химии: эффективный народный способ для любого сада

Как избавиться от мха и лишайников на деревьях в декабре / © pexels.com

Поэтому осенью или зимой кору лучше очищать от этих нежелательных паразитов. Существует проверенный народный метод, который помогает сделать это без ущерба саду.

Большинство садоводов традиционно используют химические растворы, однако этот народный способ не менее эффективен и гораздо более щаден для дерева. Для приготовления понадобятся:

1 кг соли;

2 кг древесной золы;

2 куска хозяйственного мыла.

В 10 л горячей воды растворите все компоненты, доведите до кипения, затем охладите и нанесите раствор на стволы и ветки деревьев.

Все! Мох и лишайник погибнут, а ваши деревья снова станут чистыми, красивыми и здоровыми — и все это без химии.