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Как в домашних условиях очистить воду из-под крана без фильтров: будет чище артезианской — бабушкин метод
Не стоит думать, что получить действительно чистую воду из-под крана возможно только с помощью фильтров — существуют другие, не менее эффективные способы.
На самом деле это так — существует давний домашний способ, позволяющий сделать воду даже чище артезианской.
Все, что для этого нужно — привычные подручные вещи, которые обычно можно найти в любом хозяйстве.
Стеклянная банка
Сначала нужно подготовить соответствующую емкость. Идеально подходит трехлитровая стеклянная банка, поскольку пластик может ухудшить качество воды и ее чистоту.
Тщательно моем банку и даем ей высохнуть. Затем наполняем ее холодной водой из-под крана, оставляя небольшое пространство (5-7 см) до верха.
Оставляем воду на полчаса.
За это время крупные примеси будут оседать на дно, а хлор, используемый для обеззараживания водопроводной воды, постепенно выветривается.
Чеснок и активированный уголь
После того как вода постояла необходимое время, добавляем к ней три зубчика чеснока, предварительно очистив их от шелухи.
Чеснок поможет благодаря своим мощным антибактериальным свойствам.
Также кладем в банку 5 таблеток активированного угля, который поглотит все вредные вещества.
Оставляем смесь на несколько часов при комнатной температуре — лучше оставить ее на ночь.
Накрываем банку чистой тканью, пропускающей воздух, например марлей в несколько слоев или хлопковой тканью, чтобы защитить воду от пыли и насекомых, при этом обеспечивая ее контакт с воздухом.
Фильтрация и хранение
После того, как вода отстоялась, тщательно фильтруем ее через марлю, сложенную в несколько слоев, или через чистую хлопчатобумажную ткань.
Это позволит избавиться от осадка, остатков чеснока и активированного угля.
Для достижения наилучшего результата можно провести фильтрацию несколько раз — два или три.
Хранить очищенную воду следует в холодильнике, при этом крышка должна быть плотно закрыта.
Не стоит держать такую воду более двух суток, поскольку она может потерять свои полезные свойства и свежесть.