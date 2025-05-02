Как очистить водопроводную воду в домашних условиях для питья без фильтра / © unsplash.com

Реклама

На самом деле это так — существует давний домашний способ, позволяющий сделать воду даже чище артезианской.

Все, что для этого нужно — привычные подручные вещи, которые обычно можно найти в любом хозяйстве.

Стеклянная банка

Сначала нужно подготовить соответствующую емкость. Идеально подходит трехлитровая стеклянная банка, поскольку пластик может ухудшить качество воды и ее чистоту.

Реклама

Тщательно моем банку и даем ей высохнуть. Затем наполняем ее холодной водой из-под крана, оставляя небольшое пространство (5-7 см) до верха.

Оставляем воду на полчаса.

За это время крупные примеси будут оседать на дно, а хлор, используемый для обеззараживания водопроводной воды, постепенно выветривается.

Чеснок и активированный уголь

После того как вода постояла необходимое время, добавляем к ней три зубчика чеснока, предварительно очистив их от шелухи.

Чеснок поможет благодаря своим мощным антибактериальным свойствам.

Также кладем в банку 5 таблеток активированного угля, который поглотит все вредные вещества.

Оставляем смесь на несколько часов при комнатной температуре — лучше оставить ее на ночь.

Накрываем банку чистой тканью, пропускающей воздух, например марлей в несколько слоев или хлопковой тканью, чтобы защитить воду от пыли и насекомых, при этом обеспечивая ее контакт с воздухом.

Фильтрация и хранение

После того, как вода отстоялась, тщательно фильтруем ее через марлю, сложенную в несколько слоев, или через чистую хлопчатобумажную ткань.

Это позволит избавиться от осадка, остатков чеснока и активированного угля.

Для достижения наилучшего результата можно провести фильтрацию несколько раз — два или три.

Хранить очищенную воду следует в холодильнике, при этом крышка должна быть плотно закрыта.

Не стоит держать такую воду более двух суток, поскольку она может потерять свои полезные свойства и свежесть.