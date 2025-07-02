Какое средство убирает мочевой камень / © Unsplash

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Сначала посыпьте стенки унитаза лимонной кислотой, которую нужно оставить там хотя бы на один час, чтобы средство эффективно сработало.

Пока лимонная кислота выполняет свои функции по очищению унитаза от мочевого камня, приготовьте простой домашний раствор. Возьмите 600 мл воды из крана, растолчите 2 таблетки аспирина (по 500 мг) и тщательно растворите в жидкости.

Полученный раствор следует залить в пульверизатор, а затем опрыскать им все грязные места: ободок, крышку, сиденье.

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Через час или больше, когда вы уже уверены, что лимонная кислота подействовала, возьмите обычный ершик, остатки раствора с аспирином и тщательно протрите все стенки унитаза внутри.

Слейте воду. При необходимости можно дополнительно протереть унитаз специальной меламиновой губкой, которая придаст его поверхности блеск и идеальную сияющую чистоту.

Поверьте, после такой чистки унитаз будет точно блистеть не одну неделю, а о налете от мочевого камня вы забудете надолго. Способ хорош тем, чтобы вам не придется покупать дополнительную магазинную химию, ведь все средства находятся под рукой в каждом доме.

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