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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Время на прочтение
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Как в древности украинцы называли последний месяц весны: когда-то он был не "травнем"

С древнейших времен украинский народ придавал каждому месяцу года уникальные названия, исполненные содержания и символизма — не стал исключением и май.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Почему месяц май имеет такое название и как он когда-то назывался

Почему месяц май имеет такое название и как он когда-то назывался / © Фото из открытых источников

По информации, обнародованной на сайте Метеостанции Ровно, в ряде европейских государств пятый месяц года известен под названием “май”, которое берет свое начало от имени Майи — богини плодородия и весеннего обновления природы в итальянской мифологии.

В некоторых украинских регионах, под влиянием польского языка, в прошлом использовалось название “май” для травня. Это также было подтверждено в одном из выступлений на канале Ларисы Ироденко, где специалист по украинской культуре и истории Андрей Васильев поделился информацией о старейших названиях месяцев в Украине.

В то же время в древности значительно чаще использовалось название “ярець”, происходящее от имени бога Солнца Ярила.

Этот термин употреблялся для обозначения пятого месяца весны до того, как упрочилось слово “травень”, которое возникло от представления о расцвете трав и закрепилось в украинском языке до сих пор.

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Дата публикации
Количество просмотров
127
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