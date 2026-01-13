Как в январе 2026 года подготовить почву для рассады, которая дает результат в 5 раз лучший за гной

Как подготовить почву в январе / © unsplash.com

Реклама

Чтобы рассада в горшках была здоровее и сильнее, стоит обратить внимание на нитроаммофоску — комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Оно идеально подходит для обедненных почв и часто эффективнее привычного навоза или селитры.

Эксперты садоводства отмечают универсальность нитроаммофоски: ее можно использовать для подкормки широкого спектра огородных культур — от молодой рассады огурцов, томатов и перца до чеснока.

Достоинства этого удобрения очевидны. Азот стимулирует активный рост зеленой массы, фосфор обеспечивает развитие корневой системы, а калий повышает устойчивость растений к стрессам, улучшает качество плодов и поддерживает водный баланс. Азот быстро усваивается молодыми сеянцами, в то время как калий и кальций остаются в почве дольше, обеспечивая длительное действие.

Реклама

Таким образом, нитроаммофоска не только готовит почву под рассаду, но и обеспечивает комплексное питание, которое отразится на урожайности и качестве будущих плодов. Используя это удобрение еще зимой, вы закладываете крепкий фундамент для здоровой и обильной рассады в новом сезоне.