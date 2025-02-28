Как вафельные трубочки: оригинальный рецепт хрустящих блинчиков-паутинок

Блинчики получатся не только вкусными, но и красивыми.
Блинчики – одно из очень популярных блюд среди украинцев. Особенно актуальна она становится во время Масленицы. Хозяйки имеют разные рецепты блинов и свои секреты. Впрочем, их можно сделать не только разными по вкусу, но и по форме.
ТСН.ua поделится рецептом блинов-паутинки от кулинарки Валерии Матрохиной.
Ингредиенты
- 70 г пшеничной муки
- 40 г рисовой муки
- 40 г кукурузного крахмала
- одно яйцо
- 50 г сахара
- 100 мл молока
- 2 столовые ложки масла
- соль
Приготовление
1. В миске смешиваем все сухие ингредиенты. Затем добавляем яйцо и молоко. Хорошо сбиваем все венчиком. После этого вливаем растительное масло. Вымешиваем тесто – пока оно не будет однородным и без комочков.
2. Разогреваем сковороду. Тесто вливаем в кондитерский мешок или пакет, делаем маленькую дырочку.
3. На разогретую сковороду без масла вливаем тесто, делая узор. Выпекаем блинчик-паутинку, а затем закручиваем лопаткой трубочку.
4. Блинчики получаются мягкие, а по вкусу – как вафельные трубочки с детства. По желанию можно их немного подсушить в духовке и они станут хрустящими.
Напомним, мы писали о том, что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось.