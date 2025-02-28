Как вафельные трубочки: оригинальный рецепт хрустящих блинчиков-паутинок

Блинчики получатся не только вкусными, но и красивыми.

Блинчики – одно из очень популярных блюд среди украинцев. Особенно актуальна она становится во время Масленицы. Хозяйки имеют разные рецепты блинов и свои секреты. Впрочем, их можно сделать не только разными по вкусу, но и по форме.

ТСН.ua поделится рецептом блинов-паутинки от кулинарки Валерии Матрохиной.

Ингредиенты

70 г пшеничной муки

40 г рисовой муки

40 г кукурузного крахмала

одно яйцо

50 г сахара

100 мл молока

2 столовые ложки масла

соль

Приготовление

1. В миске смешиваем все сухие ингредиенты. Затем добавляем яйцо и молоко. Хорошо сбиваем все венчиком. После этого вливаем растительное масло. Вымешиваем тесто – пока оно не будет однородным и без комочков.

2. Разогреваем сковороду. Тесто вливаем в кондитерский мешок или пакет, делаем маленькую дырочку.

3. На разогретую сковороду без масла вливаем тесто, делая узор. Выпекаем блинчик-паутинку, а затем закручиваем лопаткой трубочку.

4. Блинчики получаются мягкие, а по вкусу – как вафельные трубочки с детства. По желанию можно их немного подсушить в духовке и они станут хрустящими.

Напомним, мы писали о том, что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось.

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