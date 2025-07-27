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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
41k
Время на прочтение
2 мин

Как варить макароны, чтобы они не слипались: ни в коем случае не добавляйте в воду растительное масло

Казалось бы, что макароны — это самое простое в приготовлении блюдо. Но, оказывается, не все так просто. Большинство людей совершают одну распространенную ошибку и даже не догадываются об этом.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Стоит ли добавлять масло в воду для макарон.

Стоит ли добавлять масло в воду для макарон. / © pixabay.com

Украинский кулинар и Instagram-блогер Александр Огородник поделился со своими подписчиками, как сделать так, чтобы макароны не слипались во время варки.

На самом деле все очень просто. Особых секретов нет. Нужно довести воду в кастрюле до кипения, посолить, всыпать туда сухие макароны. Варите их и за две минуты до готовности достаньте, слейте жидкость и промойте блюдо под холодной водой. Так вы остановите процесс варки и макароны не будут слипаться.

А как же правило о том, что нужно лить в воду растительное масло, чтобы макароны не слипались? Ведь именно так готовили наши мамы и бабушки. По словам эксперта, это все миф. Не следует ему доверять, ведь макароны даже в воде с растительным маслом будут слипаться, если их не приготовить правильно.

Также не забывайте, что макароны, чтобы они не слипались, нужно помешивать в течение первой минуты, когда вы опустили продукт в кипяток. Когда макароны будут готовы и вы их промоете под холодной водой, можно добавить растительное или сливочное масло, а затем тщательно перемешать. Конечно, на этом же этапе добавляются любые специи или приправы, которые вы любите.

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Дата публикации
Количество просмотров
41k
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