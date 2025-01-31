Как варить разбитые и треснувшие яйца, чтобы не вытекал белок: кулинарные трюки

Наверное, в такой ситуации оказывалась каждая хозяйка, когда нужно сварить яйца, а они разбились или потрескались.

Рассказываем о двух лучших способах, которые помогут сварить яйца с разбитой или треснувшей скорлупой.

Как поварить треснувшие яйца: пошаговая инструкция

Сначала нужно посолить воду из расчета столовая ложка соли на литр воды. Очень важно, чтобы вода была соленая, иначе будет вытекать белок. Треснувшие яйца надо класть в теплую воду. Нельзя допускать значительного перепада температуры, потому что яйца полопаются. Воду нужно греть постепенно на слабом огне. После закипания воды яйца нужно осторожно перевернуть. Через 10 минут яйца можно доставать.

Как сварить разбитое яйцо: полезный лайфхак, о котором никто не знает

Если так получилось, что вам нужно сварить яйца, а они разбиты, огорчаться не стоит. Есть полезный трюк, которым поделились профессиональные повара, что поможет справиться с проблемой.

Надо взять высокий стакан, желательно чтобы стекло было достаточно толстым и крепким, и смазать внутри маслом. Затем избавьтесь от разбитой скорлупы и опустите яйцо в стакан. Поставьте емкость с яйцом в кастрюлю, чтобы вода покрывала две трети ее высоты. Варить яйца таким образом лучше на слабом огне. Благодаря такой паровой бане яйца достигнут желаемой готовности.

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