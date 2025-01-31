Как варить разбитые и треснувшие яйца, чтобы не вытекал белок: кулинарные трюки

Наверное, в такой ситуации оказывалась каждая хозяйка, когда нужно сварить яйца, а они разбились или потрескались.
Рассказываем о двух лучших способах, которые помогут сварить яйца с разбитой или треснувшей скорлупой.
Как поварить треснувшие яйца: пошаговая инструкция
- Сначала нужно посолить воду из расчета столовая ложка соли на литр воды. Очень важно, чтобы вода была соленая, иначе будет вытекать белок.
- Треснувшие яйца надо класть в теплую воду. Нельзя допускать значительного перепада температуры, потому что яйца полопаются.
- Воду нужно греть постепенно на слабом огне.
- После закипания воды яйца нужно осторожно перевернуть.
- Через 10 минут яйца можно доставать.
Как сварить разбитое яйцо: полезный лайфхак, о котором никто не знает
Если так получилось, что вам нужно сварить яйца, а они разбиты, огорчаться не стоит. Есть полезный трюк, которым поделились профессиональные повара, что поможет справиться с проблемой.
Надо взять высокий стакан, желательно чтобы стекло было достаточно толстым и крепким, и смазать внутри маслом. Затем избавьтесь от разбитой скорлупы и опустите яйцо в стакан. Поставьте емкость с яйцом в кастрюлю, чтобы вода покрывала две трети ее высоты. Варить яйца таким образом лучше на слабом огне. Благодаря такой паровой бане яйца достигнут желаемой готовности.
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