Как варить рис без воды: простой способ сделать его более ароматным и вкусным

Как приготовить ароматный рис / © pexels.com

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Такой способ приготовления вдохновлен традиционным азиатским блюдом — курицей по-хайнаньски, в которой рис варят с использованием куриного бульона и жира. Для домашней кухни достаточно заменить воду бульоном и, по желанию, добавить немного сливочного масла. Результат — ароматный гарнир, не требующий сложных кулинарных навыков, пишут в Simply Recipes.

Почему стоит готовить рис на бульоне

Во время варки рис впитывает жидкость, поэтому ее вкус оказывает непосредственное влияние на готовое блюдо. Если использовать обычную воду, гарнир будет иметь нейтральный вкус. Куриный бульон придает зернам более выразительные мясные нотки и делает их ароматнее.

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Еще одно преимущество этого метода — возможность разнообразить повседневное меню без дополнительных затрат времени. Не нужно готовить отдельный соус или использовать большое количество специй. Достаточно правильно подобрать бульон и соблюсти пропорции.

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Для приготовления подойдет куриный домашний бульон или магазинный вариант. Лучше выбирать продукт с невысоким содержанием соли, чтобы самостоятельно регулировать вкус готового блюда.

Как приготовить рис на курином бульоне

Для рецепта можно использовать жасминовый, длиннозернистый или другой белый рис. Самое главное — учесть особенности выбранного сорта и количество жидкости, необходимой для его приготовления.

Ингредиенты:

1 стакан риса;

1–1,25 стакана куриного бульона — в зависимости от сорта риса и способа приготовления;

1 небольшой кусочек сливочного масла по желанию;

соль — при необходимости;

чеснок или имбирь — по желанию.

Способ приготовления:

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Промойте рис. Пересыпьте крупу в миску, залейте холодной водой и осторожно перемешайте. Слейте воду и повторите функцию пару раз, пока она не станет практически прозрачной. Так вы удалите часть поверхностного крахмала, благодаря чему зерна могут получиться менее липкими. Подготовьте бульон. Отмерьте необходимое количество жидкости. Если вы используете готовый бульон из холодильника, по желанию предварительно подогрейте его. Проверьте соленость, особенно если продукт магазинный. Соедините ингредиенты. Положите промытый рис в кастрюлю с толстым дном и залейте бульоном. По желанию добавьте небольшой кусочек сливочного масла, немного измельченного чеснока или имбиря. Сварите рис. Доведите жидкость до кипения, после чего убавьте огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой. Готовьте в соответствии с рекомендациями для конкретного сорта риса. Старайтесь не перемешивать крупу во время варки и не открывать крышку без надобности. Дайте гарниру настояться. Когда рис будет готов и жидкость впитается, снимите кастрюлю с огня. Оставьте под крышкой примерно на 5–10 минут, а затем осторожно разрыхлите зерна вилкой.

В результате вы получите ароматный рис с более выразительным вкусом. Если хотите сделать гарнир еще более насыщенным, можно добавить немного сливочного масла уже после приготовления.

Какой бульон лучше использовать

Куриный бульон — универсальный вариант, поскольку он придает рису мягкому мясному вкусу, не перебивая природного аромата крупы. Однако можно экспериментировать с другими видами жидкости.

Овощной бульон подойдет для постного гарнира или блюд с запеченными овощами. Он придает вкусу, но не содержит мясных ингредиентов.

Домашний куриный бульон поможет получить более насыщенный результат. Если во время его приготовления использовали лук, морковь и зелень, их ароматы также будут ощущаться в рисе.

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Говяжий бульон имеет более выразительный вкус, который может доминировать над ароматом риса. Его лучше использовать для блюд, где требуется более насыщенный мясной гарнир.

Если бульон содержит соль и специи, дополнительно приправляйте рис осторожно. Чрезмерное количество соли может испортить вкус готового блюда.

С чем подавать рис на бульоне

Такой гарнир хорошо сочетается с отварной или запеченной курицей, индейкой, тушеными овощами и рыбой. Его также можно подать с яичницей, жареным яйцом или овощным рагу.

Если основное блюдо имеет насыщенный соус или содержит много жира, лучше приготовить рис с минимальным количеством сливочного масла. А для простого обеда с овощами или яйцом можно сделать вкус гарнира более выразительным с помощью чеснока, имбиря или небольшого количества сливочного масла.

Приготовление риса на бульоне — несложный способ изменить привычный гарнир. Он не нуждается в специальном оборудовании или редких продуктах, а вкус можно легко адаптировать к конкретному блюду.

FAQ

Можно ли варить рис на курином бульоне вместо воды?

Да, рис можно готовить на курином бульоне вместо воды. Он впитывает аромат жидкости, благодаря чему гарнир приобретает более насыщенный вкус. Количество бульона нужно подбирать в соответствии с сортом риса и способом приготовления.

Как сварить рис, чтобы он был рассыпчатым?

Перед приготовлением тщательно промойте рис холодной водой, соблюдайте правильные пропорции жидкости и не перемешивайте крупу во время варки. После снятия с огня оставьте рис под крышкой на 5–10 минут, а затем распушите вилкой.

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