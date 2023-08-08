Как варить вкусную кукурузу дома: сколько времени готовить, три варианта блюда

Раскрываем секреты, как варить кукурузу дома в духовке, микроволновке и кастрюле.
Кукуруза содержит магний, калий, фосфор, а также витамины группы В и другие полезные микроэлементы. Кроме этого отварные молодые кочаны очень вкусны. Как варить кукурузу дома – ловите три способа, чтобы полакомиться августовским продуктом.
Как правильно выбирать кукурузу
Чтобы блюдо было вкусным мало знать, как варить кукурузу в початках, нужно еще и выбрать этот продукт. Особое внимание советуют обращать на зерна. Молодая кукуруза отличается светло-желтым или молочным цветом, мягкими зернами. Также листья у кочанов не сухие, ярко-зеленые. Именно такие кочаны после варки получатся вкуснейшими.
А вот кукурузу с ярко-желтыми зернами, которые не выделяют или мало выделяют сока при нажатии, и сухими листьями лучше не покупать. Это старые кочаны, которые будут долго вариться и будут иметь не такой яркий вкус.
Если на кочане есть промежутки между зернами или зерна выросли не до конца, это может указывать, что кукурузу собрали преждевременно и она не успела поспеть.
Как варить кукурузу дома: три способа
Прежде всего нужно разобраться, нужно ли чистить кукурузу от листьев перед варкой. Однозначного ответа не существует. Некоторые считают, что листья лучше не убирать, потому что тогда зернышки быстрее приготовятся и будут невероятно нежными. Можете поэкспериментировать и попытаться сварить половину кукурузы с листьями, а другую половину – без.
Молодая кукуруза: как варить в кастрюле
- Положите кукурузу в шелуху или без нее в кастрюлю, залейте водой, чтобы жидкость полностью накрыла кочаны.
- Поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения воды, убавьте температуру и варите примерно 15 минут (старая кукуруза варится от 40 минут до 2 часов). Как понять, что кукуруза готова? Просто отделите с помощью вилки одно зернышко и отведайте.
- После того как кукуруза сварилась, оставьте ее на 5 минут.
- Смажьте кочаны маслом, тертым пармезаном, солью по вкусу.
Не стоит промывать уже готовую кукурузу в холодной воде – это испортит ее вкус.
Как варить кукурузу в початках в микроволновке
Самый простой способ – положить неочищенный кочан на тарелку, которую можно использовать в микроволновке, поставить на 4 минут при максимальной мощности. После этого дайте кукурузе отдохнуть еще 5 минут и можно подавать.
Но если вы не уверены, что перед вами действительно молодая кукуруза, ее можно приготовить в микроволновке в рукаве или пакете для запекания:
- Положите в пакет или рукав несколько кочанов, влейте немного воды.
- Завяжите пакет или рукав, сделайте в нем несколько проколов, чтобы выходил пар.
- Отправьте в микроволновку на 5-6 минут при максимальной мощности.
- Достаньте пакет или рукав, оставьте в нем кукурузу еще на 5 минут.
Как варить кукурузу дома в духовке
- Очистить кочерыжку от листьев, сполоснуть и насухо вытереть полотенцем.
- Разрезать фольгу на прямоугольники, завернуть каждый кочан в кусочек фольги.
- Чтобы кукуруза получилась действительно вкусной, можно смазать ее сливочным маслом, посолить, добавить любимые специи.
- Духовку разогреть до 180 градусов, выложить кочаны в фольге на противень, запекать 30-50 минут.
Незадолго до готовности можно развернуть фольгу, чтобы кукуруза немного подрумянилась и выглядела еще более аппетитной.
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