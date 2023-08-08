Как варить вкусную кукурузу дома: сколько времени готовить, три варианта блюда

Кукуруза содержит магний, калий, фосфор, а также витамины группы В и другие полезные микроэлементы. Кроме этого отварные молодые кочаны очень вкусны. Как варить кукурузу дома – ловите три способа, чтобы полакомиться августовским продуктом.

Как правильно выбирать кукурузу

Чтобы блюдо было вкусным мало знать, как варить кукурузу в початках, нужно еще и выбрать этот продукт. Особое внимание советуют обращать на зерна. Молодая кукуруза отличается светло-желтым или молочным цветом, мягкими зернами. Также листья у кочанов не сухие, ярко-зеленые. Именно такие кочаны после варки получатся вкуснейшими.

А вот кукурузу с ярко-желтыми зернами, которые не выделяют или мало выделяют сока при нажатии, и сухими листьями лучше не покупать. Это старые кочаны, которые будут долго вариться и будут иметь не такой яркий вкус.

Если на кочане есть промежутки между зернами или зерна выросли не до конца, это может указывать, что кукурузу собрали преждевременно и она не успела поспеть.

Как варить кукурузу дома: три способа

Как варить кукурузу в початках? / Фото: pixabay.com

Прежде всего нужно разобраться, нужно ли чистить кукурузу от листьев перед варкой. Однозначного ответа не существует. Некоторые считают, что листья лучше не убирать, потому что тогда зернышки быстрее приготовятся и будут невероятно нежными. Можете поэкспериментировать и попытаться сварить половину кукурузы с листьями, а другую половину – без.

Молодая кукуруза: как варить в кастрюле

Положите кукурузу в шелуху или без нее в кастрюлю, залейте водой, чтобы жидкость полностью накрыла кочаны. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения воды, убавьте температуру и варите примерно 15 минут (старая кукуруза варится от 40 минут до 2 часов). Как понять, что кукуруза готова? Просто отделите с помощью вилки одно зернышко и отведайте. После того как кукуруза сварилась, оставьте ее на 5 минут. Смажьте кочаны маслом, тертым пармезаном, солью по вкусу.

Не стоит промывать уже готовую кукурузу в холодной воде – это испортит ее вкус.

Как варить кукурузу в початках в микроволновке

Самый простой способ – положить неочищенный кочан на тарелку, которую можно использовать в микроволновке, поставить на 4 минут при максимальной мощности. После этого дайте кукурузе отдохнуть еще 5 минут и можно подавать.

Но если вы не уверены, что перед вами действительно молодая кукуруза, ее можно приготовить в микроволновке в рукаве или пакете для запекания:

Положите в пакет или рукав несколько кочанов, влейте немного воды. Завяжите пакет или рукав, сделайте в нем несколько проколов, чтобы выходил пар. Отправьте в микроволновку на 5-6 минут при максимальной мощности. Достаньте пакет или рукав, оставьте в нем кукурузу еще на 5 минут.

Как варить кукурузу дома в духовке

Очистить кочерыжку от листьев, сполоснуть и насухо вытереть полотенцем. Разрезать фольгу на прямоугольники, завернуть каждый кочан в кусочек фольги. Чтобы кукуруза получилась действительно вкусной, можно смазать ее сливочным маслом, посолить, добавить любимые специи. Духовку разогреть до 180 градусов, выложить кочаны в фольге на противень, запекать 30-50 минут.

Незадолго до готовности можно развернуть фольгу, чтобы кукуруза немного подрумянилась и выглядела еще более аппетитной.

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