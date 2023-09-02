Как ваш дом вредит здоровью: шесть опасных предметов, о которых вы не догадывались

Иногда небольшие детали дома могут вредить нашему здоровью, а мы даже не догадываемся об этом.

Снеки впрок

Даже те, кто пытается следить за питанием, иногда приносят из магазина что-то вредное и вкусненькое "на всякий случай". У кого дома можно найти запас конфет, кому нравится лапша быстрого приготовления, орешки, чипсы или различные консервы. Однако наличие таких запасов подталкивает нас регулярно ими пользоваться. А это незаметные калории, которые вредят фигуре и мешают похудеть.

Кондиционеры

Конечно, в жару этот прибор просто незаменим, но он может стать источником опасности. Дело в том, что в фильтре кондиционера скапливается много грязи. Специалисты рекомендуют чистить его раз в году после окончания жаркого сезона, иначе там начнут размножаться вирусы и вредные бактерии. Как только вы включите кондиционер в следующем году, все они попадут в квартиру, унося с собой заболевание.

Освежитель воздуха

В ароматизированных аэрозолях содержатся флататы – это легкие токсичные вещества, которые негативно влияют на работу легких и сердца, печени и почек, могут вызвать головную боль и даже депрессию. Поэтому специалисты советуют отказаться от освежителей и заменить их ароматическими свечами, палочками или лампами.

Предметы в доме, которые опасны для здоровья / Фото: pixabay.com

Губки для мытья посуды

Если вы используете губку каждый день в течение недели, на ней скапливается в 200 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Этот предмет нужно регулярно менять, ведь со временем бактерии из него переместятся на столовые принадлежности и могут даже адаптироваться к моющему средству. А это быстрый путь к отравлению.

Пластиковая разделочная доска

Они очень быстро портятся, их поверхность становится пористой. В порезах и трещинах могут размножаться бактерии, которые не вымываются даже после тщательного мытья. Профессионалы никогда не используют пластиковые разделочные доски, используя вместо них каменные или деревянные.

Грязные простыни

Как часто вы меняете постельное белье? Специалисты по гигиене утверждают, что это нужно делать раз в несколько дней. Ведь пот и частицы кожи становятся отличным источником питания для микроскопических клещей и бактерий, вызывающих аллергию.

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