Как ведет себя мужчина, когда ему действительно нравится женщина / © unsplash.com

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Вы можете легко понять по его позам, жестам или интонации, действительно ли вы ему нравитесь, или это просто сексуальное влечение.

Вербальные признаки, что вы нравитесь мужчине

Очень часто, когда мужчина чувствует к женщине симпатию, это проявляется в манере его общения, даже если он пытается скрыть чувства или не говорит о них открыто. Не все люди могут хорошо рассказывать о любви, но существуют определенные фразы, которые могут выдать влюбленность.

Если мужчина увлечен женщиной или влюблен в нее, он будет часто делать ей комплименты. Это необязательно должны быть классические фразы, подчеркивающие внешние особенности девушки. Иногда эти комплименты глубже — о талантах, характере, интеллекте.

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Одним из признаков вербальной симпатии является частое использование имени женщины. Это демонстрирует интерес, создает чувство близости. Мужчина может начинать или завершать фразы именем девушки, которая ему нравится, чтобы подчеркнуть, что его симпатия направлена именно на нее.

Мужчина, когда ему нравится женщина, будет стараться всегда поддерживать разговор, внимательно слушать ее ответы и задавать побольше вопросов. Часто эти вопросы касаются увлечений девушки, ее взглядов на жизнь, мелочей из повседневной жизни. Он проявляет искренний энтузиазм.

Со временем он начнет употреблять ласковые или нежные слова, уменьшительные формы имени женщины, теплые и нежные обращения. Они свидетельствуют об эмоциональной привязанности, желании создать особую, доверительную атмосферу в общении.

В любых ваших начинаниях влюбленный человек будет стремиться вас поддержать. Это могут быть фразы вроде “Я в тебя верю”, ”У тебя все получится”. Они свидетельствуют о его желании помогать, быть рядом.

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Если мужчина в течение дня волнуется за вас, интересуется вашими делами, спрашивает, чем вы занимаетесь — это все проявления симпатии. Особым вербальным признаком симпатии является то, когда мужчина делится своими переживаниями, показывает свою уязвимость, ведь это значит, что ему достаточно комфортно, чтобы довериться вам.

Конечно, сюда же можно отнести фразу “Я скучаю по тебе”. Она передает особую эмоциональную близость к женщине.

Невербальные признаки, что мужчина в вас влюблен

Невербальные признаки, что мужчина в вас влюблен / © unsplash.com

Невербальными признаками симпатии могут быть жесты, поведение, мимика, общая манера держаться рядом. Эти сигналы могут быть настолько тонкими, что на первый взгляд и не заметны.

Рядом с вами у него появляется искренняя улыбка, которая охватывает не только губы, но и глаза. Это четкий сигнал симпатии. Если он улыбается, когда видит вас, это означает, что он радуется вашему присутствию. Он часто смеется над вашими шутками, пытается вас рассмешить.

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Влюбленный мужчина часто смотрит на женщину, которая ему нравится, пытается установить с ней зрительный контакт. Такой взгляд не только внимательный, но и эмоционально насыщенный, полный увлечённости, заинтересованности. Он может пытаться словно “поймать” ваш взгляд в группе людей.

Во время общения мужчина будет наклоняться к женщине, демонстрируя желание лучше ее слышать, свою внимательность к ней. Это показывает, что важно все, что вы говорите. Интуитивно влюбленный мужчина сокращает расстояние между вами, при этом не нарушая личного пространства.

Сидя или стоя, мужчина будет разворачивать свой корпус к женщине, указывая на свою открытость, готовность взаимодействовать. Сюда можно отнести открытые жесты руками, которые являются признаком полного доверия.

Влюбленный мужчина часто находит повод прикоснуться к вам. Эти прикосновения могут быть легкими, непринужденными, однако они всегда будут создавать ощущение близости. Присмотритесь, возможно, он задерживает руку во время рукопожатия.

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Мужчина, испытывающий к вам симпатию, будет бессознательно повторять за вами все движения. Это стремление к единой эмоциональной связи. Например, вы скрестили руки, и он сделал так же.

Некоторые могут начать крутить в руках предметы (ручку, кружку и т.п.) в присутствии женщины, которая действительно нравится. Это свидетельствует о легком волнении, сильных эмоциях. Также мужчина может часто поправлять прическу, одежду, аксессуары.

Влюбленный мужчина будет постоянно выбирать место рядом с женщиной, которой он симпатизирует. Так он показывает, что хочет быть с ней. Подобное расположение создает чувство близости, свидетельствует о его чувствах.

Если мужчина часто проявляет заботу без слов, помогая вам в повседневных ситуациях, это означает, что у него есть к вам чувства. Он предлагает понести тяжелую сумку, открывает перед вами дверь, инстинктивно встает так, чтобы вы чувствовали себя защищенной.

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