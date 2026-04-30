Как вернуть белизну кроссовкам в домашних условиях: эксперты назвали три эффективных метода

Как почистить белые кроссовки

Из-за серого налета или желтизны ваша белая обувь может быстро потерять свой первоначальный вид, превратившись из яркого акцента вашего гардероба в проблему. Для того чтобы вернуть любимым кроссовкам чистоту без лишних затрат, эксперты советуют воспользоваться проверенными домашними методами, которые действуют не хуже профессиональной химчистки.

Об этом пишет Storinka.

Моющий раствор

Для того, чтобы безопасно удалить пятна с белых кроссовок, использовать мягкое моющее средство или мыло, смешанное с теплой водой. Вам нужно взять губку или щетку с мягким ворсом, смочить в смеси и осторожно обработать поверхность обуви, тщательно протирая наиболее загрязненные места. Такой подход позволяет эффективно избавиться от пыли и пятен, не повреждая структуру материала.

Смесь пищевой соды и уксуса

Для удаления сложных пятен или пожелтения смесь пищевой соды и белого уксуса может быть очень эффективной. Вам нужно сделать пасту, соединив одинаковые части пищевой соды и белого уксуса. Затем вам необходимо нанести смесь на загрязненные участки кроссовок и оставить примерно на 30 минут.

После этого, осторожно снимите остатки средства влажной салфеткой или губкой. Затем сполосните обувь под водой и оставьте сохнуть естественным путем до полного исчезновения влаги.

Отбеливатель

В случаях, когда обычные средства не справились со стойкими пятнами или желтизной, стоит использовать отбеливатель. Для этого подойдет либо специализированная химия для обуви, либо обычная перекись водорода.

Обработайте раствором проблемные зоны, четко следуя рекомендованным инструкциям, после чего хорошо вымойте кроссовки. Важно дождаться окончательного высыхания материала, прежде чем снова отправляться на прогулку.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как вернуть белым носкам вид новой вещи.

Читайте также:

