Как вернуть белым носкам чистоту: три домашних средства, которые работают лучше магазинных

Белые носки – один из самых распространенных элементов гардероба. Некоторые выбирают их за универсальность, другие – как стильный акцент в своем образе. Однако светлый цвет быстро теряет чистоплотность, приобретая серый или желтоватый оттенок. К счастью, есть эффективные методы, позволяющие вернуть им безупречное белье.

Отбеливатель станет вашим надежным союзником в борьбе за чистоту носков. Добавьте немного средства в емкость с теплой водой и замочите носки на 15–20 минут. После этого хорошо промойте их под проточной водой, а затем просто выстирайте в машинке в обычном режиме.

Сода и уксус – действенный тандем для обновления белья. Растворите стакан соды в теплой воде и окуните в него носки на 30–40 минут. Затем добавьте 100 граммов белого уксуса и оставьте еще на час – это поможет полностью избавиться от загрязнений.

Еще одно эффективное средство – перекись водорода. Смешайте его с водой в равных пропорциях, замочите в этом растворе носки на 30 минут, после чего хорошо промойте и постирайте в машинке.

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