ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
304
Время на прочтение
2 мин

Как вернуть белый цвет даже очень старым вещам: гениальный трюк, проверенный временем

Простой домашний метод поможет освежить пожелтевшие и посеревшие ткани без дорогих отбеливателей и вреда для волокон.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от серости и желтизны на белых вещах

Как избавиться от серости и желтизны на белых вещах / © www.freepik.com/free-photo

Белые вещи со временем теряют чистоту и свежесть. Даже при регулярной стирке ткань начинает желтеть или сереть, а любимая рубашка или постельное белье выглядит изношенно. Большинство людей сразу выбирают агрессивные отбеливатели, но они разрушают волокна и сокращают жизнь ткани. На самом деле существует старый, проверенный поколениями способ, возвращающий вещам белый вид мягко и безопасно.

Как отбелить старые вещи

Секрет заключается в сочетании обычной пищевой соды, перекиси водорода и теплой воды. Эта смесь работает деликатно, но очень эффективно. Она не только освещает ткань, но и выводит запахи, остатки порошка и микрочастицы грязи, которые накапливаются годами в волокнах.

Сода поднимает загрязнение на поверхность, а перекись активирует процесс осветления, не повреждая структуру ткани. Именно поэтому вещи выглядят не просто светлее, а как новые.

Как правильно применить метод отбеливания

В глубокий таз или ванну налейте горячую воду. На каждые 5 литров добавьте:

  • 2 столовые ложки пищевой соды;

  • 1 столовую ложку 3% перекиси водорода;

  • 1 чайную ложку жидкого мыла или стирального средства.

Замочите белые вещи полностью, перемешайте хорошо и оставьте минимум на 2 часа. Для очень пожелтевших тканей время можно увеличить до 5-6 часов. После этого стирайте в машине на обычном режиме. Результат будет заметен сразу: ткань становится светлее, чище и свежее без резкого запаха химии.

В отличие от промышленных отбеливателей с хлором этот метод не выедает волокна. Он мягко очищает их изнутри, сохраняя прочность и упругость материала. Именно поэтому этот трюк подходит даже для старых вещей, тонкого хлопка и постельного белья.

Дата публикации
Количество просмотров
304
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie