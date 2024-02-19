Как вернуть блеск кожаной обуви за считанные минуты: понадобится копеечный овощ

Хотя кожаная обувь и достаточно долговечна, она требует особого ухода, чтобы оставаться блестящей и красивой на вид.

Если кожа обуви потемнела и стала тусклой, то даже очень стильная модель будет выглядеть неряшливо или изношенно. К счастью, эту проблему можно легко решить с помощью простого способа. И понадобится вам только один недорогой овощ.

Он просто незаменимый помощник, когда нужно улучшить внешний вид кожаной обуви. При этом плод действует мягко, щепетильно и не может навредить. Речь идет об обычном картофеле.

Возьмите одну крупную картофелину, разрежьте ее наполовину и натрите обувь. Сок этого популярного в Украине овоща поможет тщательно очистить кожу и снова сделать ее блестящей.

Но преимущества на этом не заканчиваются. Благодаря картофелю вы сможете быстро избавиться от пятен, которые появляются на поверхности натуральной кожи во время частого ношения.

Если же под рукой не нашлось сырого картофеля, не расстраивайтесь. Есть еще одно простое и действенное средство. Это – лак для волос. Он поможет не только придать блеск обуви, но и защитит его поверхность от погодных условий или загрязнений, которые могут повредить материал.

Просто распылите небольшое количество лака для волос на обувь непосредственно перед выходом на улицу.

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