Как вернуть блеск стаканам после посудомойки: советы экспертов

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что после мытья стеклянная посуда выглядит тусклой, с белым налетом или разводами. Даже полировка не помогает. Специалисты объясняют, что причина часто кроется не в моющих средствах, а в жесткой воде, которая содержит избыток кальция и магния.

Об этом пишет Express.

По данным экспертов Whirlpool, налет на стекле — это осадок минералов, образующийся во время высыхания воды на поверхности. Если его не убрать, он образует плотную пленку, лишающую стекло блеска. Иногда тусклость вызвана пищеварением — микроповреждением поверхности стекла из-за комбинации высокой температуры и мягкой воды.

Чтобы определить, в чем причина, достаточно провести простой тест: смочить тряпку в уксусе и протереть стакан. Если пленка сходит — это минеральные отложения, а не повреждения стекла.

Как очистить стаканы: проверенный способ

Самый простой и эффективный метод — уксусная ванна. Для этого:

Положите стаканы боком в глубокую миску или раковину.

Залейте их белоснежным уксусом и оставьте на 15 минут.

Затем промойте теплой водой с небольшим количеством моющего средства.

Вытрите посуду микрофибровой салфеткой — не оставляйте сушиться естественным путем, чтобы избежать пятен.

Специалисты советуют регулярно очищать посудомоечную машину, использовать ополаскиватель и не перегружать корзины — посуда должна иметь пространство для циркуляции воды. Также рекомендуется раз в месяц запускать пустой цикл с чашкой уксуса на верхней полке, чтобы растворить осадок кальция.

Если после чистки стаканы остаются мутными, вероятно поверхность уже травмирована. В таком случае вернуть блеск невозможно, но избежать дальнейших повреждений поможет мягкий режим мытья и более низкая температура воды.

Напомним, эффективность работы посудомоечной машины напрямую зависит от правильного размещения посуды. Для идеального результата следует избегать перегрузки корзин, ставить большие предметы по краям, а мелкие (чашки, бокалы) — дном вверх на верхней полке. Важно также регулярно чистить фильтр, использовать соль и ополаскиватель, а перед загрузкой смывать большие остатки пищи во избежание «слепых зон» и повторного загрязнения.