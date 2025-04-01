Как реанимировать сухой хлеб / © Unsplash

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Например, смочите булку водой и поставьте ее в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут – корочка снова станет хрустящей, а мякоть – нежной и мягкой.

Есть еще более простой вариант: оберните хлеб во влажную салфетку и подогрейте в микроволновке 20 секунд. Влага равномерно распределится, и хлеб станет почти как свежий.

А если нарезать хлеб на кубики, полить оливковым маслом и подсушить в духовке, получатся вкусные гренки для супа или салата.

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Не спешите выбрасывать даже крошки – их можно смешать с яйцом, зеленью и сыром и сделать вкусные хрустящие котлетки. И не забывайте: хлеб отлично замораживается.

Нарежьте его на ломтики, положите в пакет и храните в морозильнике до трех месяцев. Когда захотите тосты, просто поджарьте их прямо с морозилки – вкус будет как из печи. Но это еще не всё.

Черствый хлеб можно превратить в вкусный десерт: залейте ломтики молочно-яичной смесью с ванилью и обжарьте на сковороде – получатся французские тосты.

Или сделайте хлебный пудинг: слои хлеба, яблоки, изюм и кремовая заливка с корицей запекаются до аппетитной золотистой корочки. Если же размолоть сухари на крошку, смешайте с маслом и сахаром, получите отличную рассыпчатую посыпку для выпечки.

Черствый хлеб может стать отличным ингредиентом для пиццы: замочите его в воде, отожмите лишнюю влагу, добавьте муку и дрожжи – тесто станет легким и воздушным.

А для супов тоже есть варианты: хлебный суп с чесноком и помидорами – настоящая итальянская классика.

Просто обжарьте лук, добавьте кусочки хлеба, залейте все бульоном и тушите – это простое блюдо может стать настоящим спасением в холодный вечер.

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