Как вернуть опрятный вид светлым вещам без лишней химии

Как отбелить белые вещи

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Белые носки, футболки и полотенца часто со временем теряют свой свежий вид. На ткани появляется сероватый или желтоватый оттенок из-за остатков моющего средства, жира, пота и минеральных отложений от воды. Простые средства, доступные почти в каждом доме, помогают вернуть вещи к более чистому цвету. Сода действует мягко и помогает удалять грязь, а уксус используется отдельно для удаления остатков порошка и налета.

Как работает метод с содовой водой

Для замачивания нужно 5 л воды при температуре около 40 градусов и 3 столовые ложки пищевой соды. Несколько привычного стирального порошка добавляют в раствор, после чего все оставляют на 30-60 минут. Особое внимание следует уделять самым проблемным местам — пяткам, воротничкам, манжетам и подмышками. Перед замачиванием можно обрабатывать стиральным мылом, чтобы усилить эффект. Не следует смешивать содовый раствор и уксус в одной посуде. При сочетании они начинают активно реагировать, но после реакции вещества в основном нейтрализуют друг друга.

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Если белые носки очень сильно посерели, сначала просто замочите их в соде, а затем постирайте привычным способом и посмотрите на результат. Не пытайтесь одновременно смешивать несколько сильных средств.

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Зачем нужен уксус после стирки

Уксус не используется для отбеливания ткани, предназначен для удаления остатков порошка и минерального налета. Именно они часто делают белые вещи тусклыми и жесткими. Для этого приготовьте раствор из 50 миллилитров столового уксуса и 5 литров прохладной воды. Вещи оставляют примерно на десять минут, после чего хорошо промывают.

Добавляйте уксус только на этапе промывки и не лейте его непосредственно на ткань. Так волокна меньше подвержены воздействию кислоты.

Какие вещи нельзя замачивать

Этот метод подходит для белого хлопка и льна без декоративных элементов. Шерсть, шелк, кружева, тонкие синтетические материалы, вещи из эластана, стразы и аппликации могут испортиться. Перед обработкой лучше проверить этикетку на одежде и протестировать раствор на небольшом незаметном участке. Старые волокна, уже разрушенные временем, не смогут восстановить сода и уксус. Также уксус не следует смешивать с перекисью водорода. При такой реакции могут образовываться раздражающие вещества, опасные для кожи и дыхательных путей.

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