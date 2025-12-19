ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
433
Время на прочтение
1 мин

Как вернуть подоконнику белый цвет за 5 минут без химии: проверенный лайфхак с простыми средствами

Каждая хозяйка хорошо знает, как быстро пачкается белоснежный пластиковый подоконник.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как вернуть белый цвет подоконнику

Как вернуть белый цвет подоконнику / © unsplash.com

Следы от маркеров и карандашей, круги от чашек кофе или чая, обычная бытовая грязь — все это трудно отчистить даже специальными средствами. Но есть простой способ вернуть подоконнику идеальную чистоту. Мы расскажем, что поможет.

Наиболее эффективными оказываются обычные аптечные средства, которые найдутся в каждом доме: димексид и муравьиный спирт. Смешайте их в равных пропорциях, смочите в смеси ватный диск и аккуратно протрите им пятна.

Вы буквально увидите, как следы и загрязнения исчезают на глазах, а поверхность снова становится чистой, блестящей и белой. И все это — без опасной агрессивной химии и сомнительных средств.

Дата публикации
Количество просмотров
433
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie