Как вернуть подоконнику белый цвет за 5 минут без химии: проверенный лайфхак с простыми средствами
Каждая хозяйка хорошо знает, как быстро пачкается белоснежный пластиковый подоконник.
Следы от маркеров и карандашей, круги от чашек кофе или чая, обычная бытовая грязь — все это трудно отчистить даже специальными средствами. Но есть простой способ вернуть подоконнику идеальную чистоту. Мы расскажем, что поможет.
Наиболее эффективными оказываются обычные аптечные средства, которые найдутся в каждом доме: димексид и муравьиный спирт. Смешайте их в равных пропорциях, смочите в смеси ватный диск и аккуратно протрите им пятна.
Вы буквально увидите, как следы и загрязнения исчезают на глазах, а поверхность снова становится чистой, блестящей и белой. И все это — без опасной агрессивной химии и сомнительных средств.