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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
56
Время на прочтение
2 мин

Как вернуть полотенцам белый цвет: простые советы, которые нужно запомнить

Обесцвечивание полотенец — это довольно частое явление, которое может возникать по разным причинам. Одна из основных — низкое качество самого текстиля: если краситель недостаточно устойчив, он легко смывается во время стирки, в результате чего полотенце тускнеет или покрывается пятнами.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Почему полотенца обесцвечиваются и как вернуть их цвет

Почему полотенца обесцвечиваются и как вернуть их цвет / © Pixabay

Не менее важно помнить, что полотенца могут потерять яркость, если их неправильно сушить.

Еще один частый фактор, способствующий потере цвета полотенец — игнорирование предварительной стирки перед первым использованием. Если пользоваться новыми полотенцами, не исправив их, это может привести к выцветанию и неравномерному изменению оттенка. Чтобы сохранить яркость и насыщенность цвета, следует строго соблюдать рекомендации производителя: перед первой стиркой замочите полотенца в холодной воде в сутки — это позволит закрепить краситель в волокнах ткани.

Как правильно ухаживать за полотенцами:

  1. Отказ от ополаскивателей избегайте использования кондиционеров для белья — они могут оставлять химические остатки в волокнах, что уменьшает способность полотенца впитывать влагу и делает его менее приятным на ощупь.

  2. Уксус как природный смягчитель Чтобы полотенца оставались нежными и рыхлыми, добавьте к стиральной машине стакан столового уксуса.

  3. Пищевая сода против загрязнений Для удаления пятен смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до густой пасты. Нанесите смесь на загрязненные места, слегка потрите мягкой щеткой или просто руками и оставьте на час перед стиркой.

  4. Замачивание в уксусе от пятен и для мягкости. Чтобы справиться с пятнами и сделать полотенца более мягкими, разведите полстакана уксуса в литре воды.

  5. Лимонный сок для локальной очистки — отличный природный пятновыводитель. Разбавьте половину стакана сока с водой, нанесите на пятно, немного потрите и постирайте полотенце.

  6. Аммиак против пожелтения — если полотенца потеряли первоначальное белье и появились желтые следы, растворите ложку аммиака в 2 литрах теплой воды.

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Дата публикации
Количество просмотров
56
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