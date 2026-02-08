Как вернуть прежнюю мощность старому пылесосу: эти два способа помогут технике стать новой

Как отремонтировать старый пылесос / © pexels.com

Со временем даже качественный пылесос начинает работать хуже: ослабевает сила всасывания, появляется неприятный запах, а уборка превращается в борьбу. Многие в таких ситуациях сразу задумываются о покупке новой техники, хотя на самом деле вернуть мощность старому пылесосу можно буквально за несколько минут. Есть два проверенных способа, которые помогут обновить работу прибора без сложного ремонта.

Глубокая очистка фильтров и воздушных каналов

Фильтры — это «легкие» пылесоса. Когда они забиваются пылью, ворсом или мелкими частицами мусора, поток воздуха значительно слабеет, а вместе с ним падает и сила всасывания. Сделайте так:

извлеките все фильтры, включая HEPA, моторную и предварительную очистку;

вымойте те, которые можно мыть, в теплой воде без агрессивных средств;

дайте полностью высохнуть — влажный фильтр может испортить мотор;

продувайте или пропыленосите те фильтры, которые не подлежат мойке.

Не забудьте проверить воздушные каналы — в них часто застревают мелкие предметы, клочки ткани или волосы. После такой процедуры техника буквально начинает дышать заново.

Проверка турбины и чистка щетки

Щетка пылесоса со временем превращается в настоящий валик из волос, нитей и шерсти. Это увеличивает нагрузку на мотор и значительно уменьшает силу тяги.

Что делать:

снимите нижнюю щетку и внимательно осмотрите валик;

осторожно ножницами или специальным крючком удалите все, что намоталось;

проверьте турбину — на ее лопастях также могут быть пыль или нити, влияющие на работу;

убедитесь, что валик вращается свободно, без скрипов и рывков.

После очищения щетки пылесос начинает двигаться по полу легче, а всасывание возвращается к почти заводским параметрам.