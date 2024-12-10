Как вернуть стеклянным крышкам прозрачность и сияние: поможет раствор из подручных средств

Стеклянные крышки от кастрюль и сковородок регулярно подвергаются воздействию пара, жира и других загрязнений. Впоследствии на них образуется налет, который довольно трудно удалить, а стекло теряет прозрачность. Даже самые дорогие моющие средства не всегда могут решить эту проблему. Однако существует простой и действенный способ восстановления первозданного вида стеклянных крышек. Рассказываем, как с помощью имеющихся на каждой кухне подручных средств вернуть крышкам прозрачность и сияние.

Как восстановить первозданный вид стеклянных крышек

Приготовление смеси для чистки. Возьмите немного хозяйственного мыла, по одной столовой ложке соды и уксуса. Мыло нужно натереть или взять жидкое, добавить другие ингредиенты и хорошо перемешать до образования пасты.

Возьмите немного хозяйственного мыла, по одной столовой ложке соды и уксуса. Мыло нужно натереть или взять жидкое, добавить другие ингредиенты и хорошо перемешать до образования пасты. Очистка крышек. Равномерным слоем нанесите чистящую смесь на поверхность стеклянной крышки. Затем поместите крышку в полиэтиленовый пакет и оставьте на 30 минут для отработки средства.

Равномерным слоем нанесите чистящую смесь на поверхность стеклянной крышки. Затем поместите крышку в полиэтиленовый пакет и оставьте на 30 минут для отработки средства. Финишная обработка. После того, как средство отработает, хорошо вымойте крышку обычной губкой для посуды в теплой воде. Затем вытрите крышку досуха полотенцем, чтобы на ней не осталось следов от воды.

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