Как вернуть тюлю былую свежесть: простой метод без магазинной химии
Даже у самых аккуратных хозяек белый тюль быстро теряет первоначальный вид.
Ткань впитывает пыль и грязь, постепенно покрываясь желтыми и серыми пятнами, которые нелегко отстирать. Эксперты по уборке поделились проверенным способом, как вернуть тюлю свежесть и белье.
По их методу, который использовали еще наши мамы (хотя теперь он немного модернизирован), процесс выглядит так:
Смочите тюль водой, щедро натрите хозяйственным мылом и оставьте на ночь.
Постирайте в стиральной машине.
Замочите на 2 часа в соляном растворе (4-5 столовых ложек соли на 3 литра воды).
Вот и все! Ваш тюль снова чистый, свежий и белоснежный, словно только что из магазина. И никакой покупной химии для этого не понадобилось.