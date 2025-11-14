Как вернуть тюлю былую свежесть: простой метод без магазинной химии

Как отбелить пожелтевший тюль / © unsplash.com

Ткань впитывает пыль и грязь, постепенно покрываясь желтыми и серыми пятнами, которые нелегко отстирать. Эксперты по уборке поделились проверенным способом, как вернуть тюлю свежесть и белье.

По их методу, который использовали еще наши мамы (хотя теперь он немного модернизирован), процесс выглядит так:

Смочите тюль водой, щедро натрите хозяйственным мылом и оставьте на ночь. Постирайте в стиральной машине. Замочите на 2 часа в соляном растворе (4-5 столовых ложек соли на 3 литра воды).

Вот и все! Ваш тюль снова чистый, свежий и белоснежный, словно только что из магазина. И никакой покупной химии для этого не понадобилось.