ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
224
Время на прочтение
1 мин

Как вернуть тюлю былую свежесть: простой метод без магазинной химии

Даже у самых аккуратных хозяек белый тюль быстро теряет первоначальный вид.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как отбелить пожелтевший тюль.

Как отбелить пожелтевший тюль / © unsplash.com

Ткань впитывает пыль и грязь, постепенно покрываясь желтыми и серыми пятнами, которые нелегко отстирать. Эксперты по уборке поделились проверенным способом, как вернуть тюлю свежесть и белье.

По их методу, который использовали еще наши мамы (хотя теперь он немного модернизирован), процесс выглядит так:

  1. Смочите тюль водой, щедро натрите хозяйственным мылом и оставьте на ночь.

  2. Постирайте в стиральной машине.

  3. Замочите на 2 часа в соляном растворе (4-5 столовых ложек соли на 3 литра воды).

Вот и все! Ваш тюль снова чистый, свежий и белоснежный, словно только что из магазина. И никакой покупной химии для этого не понадобилось.

Дата публикации
Количество просмотров
224
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie