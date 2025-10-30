Мытье зеркала / © Pexels

Получить блестящее, чистое зеркало без полос и пятен можно без специальной бытовой химии. Для этого достаточно воспользоваться двумя простыми ингредиентами, которые найдутся на любой кухне — уксусом и водой.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Лучше всего смешать одну часть дистиллированной воды с одной частью белого уксуса в бутылке с распылителем. Готовый раствор нужно распылить не на само зеркало, а на мягкую микрофибровую салфетку. Это поможет избежать попадания жидкости под серебряное покрытие, что может вызвать появление пятен или ржавчины. Протирать поверхность следует S-образными движениями сверху вниз — такое направление обеспечивает равномерную очистку без разводов.

Если зеркало имеет пятна от жесткой воды, эффективно поможет другое домашнее средство — паста из пищевой соды и воды. Для ее приготовления нужно смешать ингредиенты в равных пропорциях до консистенции зубной пасты, нанести смесь на загрязненный участок, дать ей высохнуть, а затем стереть влажной салфеткой. При необходимости поверхность можно протереть еще одной сухой тканью.

Для лучшего результата рекомендуют использовать только дистиллированную воду, особенно если в доме жесткая. Минеральные примеси, содержащиеся в обычной воде, могут оседать на поверхности, из-за чего зеркало выглядит мутным.

Специалисты советуют избегать использования агрессивных средств, содержащих аммиак, отбеливатель или универсальные бытовые химикаты. Они могут оставлять токсичный налет или вызвать помутнение зеркала. Также нежелательно применять мыльные растворы — они часто образуют тонкие пленки, оставляющие полосы.

Регулярная очистка поможет избежать накопления пыли, пятен и минеральных отложений. Также для ухода можно использовать пароочиститель с насадкой-скребком — пар эффективно удаляет загрязнения без химии и не повреждает поверхность.

