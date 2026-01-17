Как влияют на психику подростков соцсети и онлайн-игры: неожиданный вывод исследователей

Подростки много времени проводят в соцсетях / © pixabay.com

Согласно масштабному исследованию, время, проведенное перед экраном игр или в социальных сетях, не вызывает проблем с психическим здоровьем у подростков.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи из Манчестерского университета наблюдали за 25 000 детей в возрасте от 11 до 14 лет в течение трех школьных лет, отслеживая их привычки в социальных сетях, частоту игр и эмоциональные трудности, о которых они сообщали, чтобы выяснить, действительно ли использование технологий предполагает дальнейшие проблемы с психическим здоровьем.

Участников спросили, сколько времени в обычный будний день в течение учебного года они проводят в TikTok, Instagram, Snapchat и других социальных сетях, или играют в игры. Им также задавали вопросы об их чувствах, настроении и психическом здоровье в целом.

Исследование не выявило никаких доказательств того, что интенсивное использование социальных сетей или частые игры усиливали симптомы тревоги или депрессии у подростков.

Авторы обнаружили, что увеличение использования социальных сетей девочками и мальчиками с 8-го по 9-й класс и с 9-го по 10-й класс не имело никакого негативного влияния на их психическое здоровье в следующем году. Больше времени, проведенного за играми, также не имело никакого негативного влияния на психическое здоровье учащихся.

«Мы знаем, что семьи волнуются, но наши результаты не подтверждают идею о том, что простое проведение времени в социальных сетях или играх приводит к проблемам с психическим здоровьем — история гораздо сложнее», — сказал ведущий автор исследования, доктор Цици Ченг.

В исследовании, опубликованном в журнале «Journal of Public Health», также изучалось, влияет ли то, как ученики используют социальные сети.

Участников спросили, сколько времени они тратят на общение с другими, публикацию историй, фотографий и видео, просмотр лент, профилей или листание фотографий и историй. Ученые обнаружили, что активное общение в социальных сетях или пассивное листание лент, похоже, не приводят к проблемам с психическим здоровьем.

Авторы отметили, что эти выводы не означают, что онлайн-опыт безвреден. Оскорбительные сообщения, онлайн-давление и экстремальный контент могут иметь негативное влияние на самочувствие, но сосредоточение только на экранном времени не является полезным, сказали они.

«Наши результаты показывают, что выбор молодых людей в отношении социальных сетей и игр может формироваться под их самочувствием, но не обязательно наоборот», — сказал профессор Нил Хамфри, соавтор исследования.

Исследователи отмечают, что вместо того, чтобы обвинять технологии, нужно обращать внимание на то, что молодые люди делают в Интернете, с кем они общаются и какую поддержку они испытывают в своей повседневной жизни.

Напомним, недавнее исследование показало, что видеоигры могут иметь более сильное влияние на развитие умственных навыков, чем обычные настольные игры, в частности даже шахматы.