Как вода с медом с утра повлияет на здоровье: вы удивитесь

Мед. / © Pixabay

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Теплая вода с медом – это не просто вода, смешанная с натуральным медом, она может улучшить здоровье. Добавление одной чайной ложки меда в стакан воды утром может облегчить боль в горле, обеспечить энергией, контролировать аппетит и т.д.

Детальнее о свойствах медовой воды, в материале Verywell Health.

Облегчает боль в горле

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Сочетание меда и теплой воды может помочь облегчить боль в горле и контролировать кашель. Ученые отмечают, что не стоит давать мед детям в возрасте до 1 года.

Повысит энергию

Мед – это углевод, состоящий из фруктозы и глюкозы. Оба являются простыми сахарами, которые организм может использовать как быстрый источник энергии.

Обеспечивает водный баланс

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Смешивание воды и натуральных сахаров из меда поможет поддерживать водный баланс. Не стоит забывать, что гидратация важна для поддержания энергии, функции мозга и общего здоровья.

Поддерживает пищеварение

Мед обладает пребиотическими свойствами, способствующими образованию полезных кишечных бактерий. Это может поддерживать баланс вашей пищеварительной системы. Мед также улучшает регулярный стул и уменьшает риск запоров.

Содержит антиоксиданты

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Мед содержит антиоксиданты – природные соединения, защищающие ваши клетки от повреждения. Антиоксиданты могут поддерживать иммунную систему и уменьшать воспаление в организме.

Помогает бороться с инфекциями

Мед обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, которые могут помочь в борьбе с инфекциями. Некоторые исследования показали, что мед может уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии, такие как метициллин-резистентный золотистый стафилококк и кишечная палочка.

Как включить медовую воду в свой рацион

Вы можете пить медовую воду в любое время. Однако если вы хотите получить заряд энергии, то лучше пить ее утром, перед тренировкой или днем, если вы чувствуете вялость. Некоторые люди пьют медовую воду перед сном, чтобы успокоить расстройство желудка или облегчить кашель.

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Напомним, мы писали о том, чем можно заменить кофе для здоровья и бодрости.