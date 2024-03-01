Как воспитывать ребенка без крика: почему родительская агрессия провоцирует детскую ложь

Родителям крайне сложно удержаться, чтобы не кричать на своих малышей, когда невыполнено домашнее задание, разбросанные игрушки или отказ вовремя ложиться спать. Все эти вещи – настоящее испытание, и большинство родителей без крика не могут обойтись, чтобы добиться от малыша желаемого. Но родительская агрессия крайне негативно влияет на ребенка, затем это вызывает множество проблем во взрослой жизни. Рассказываем, как крик влияет на мозг ребенка, и как навсегда избавиться от ссор со своими малышами.

Как родительская агрессия провоцирует детскую ложь

Да, это привычная реакция – переходить на крик, когда ребенок не слушается, которая передается из поколения в поколение. Большинство родителей считают, что таким образом можно добиться от своего ребенка послушания. Но ученые рекомендуют отказаться от такой привычки, потому что агрессия родителей вызывает негативные изменения в коре головного мозга ребенка.

Когда родной человек переходит на крик, у ребенка повышается уровень кортизола. Малыша бросает то в жар, то в холод, может возникать головная боль, тошнота и т.д. Тогда ребенок, на которого часто кричат, начинает лгать, чтобы избежать неприятных ощущений, снижается его самооценка. И это приводит к еще большим проблемам.

Как общаться с ребенком без крика: советы психологов

Ребенок – это личность, поэтому его нужно научиться уважать. Психологи предоставили несколько рекомендаций, как правильно общаться со своими детьми.

Отдыхайте. Часто мамы кричат потому, что очень устали, особенно когда в семье не один ребенок. После рабочего дня еще нужно идти на кухню, готовить ужин, затем убирать и укладывать всех спать. А тут малыши разбрасали кубики или не доели кашу. В этот момент, когда хочется кричать, выйдите в другую комнату и отдохните, сделайте себе любимый чай или кофе. Такой банальный совет поможет утихомирить гнев и кричать уже перехочется.

Часто мамы кричат потому, что очень устали, особенно когда в семье не один ребенок. После рабочего дня еще нужно идти на кухню, готовить ужин, затем убирать и укладывать всех спать. А тут малыши разбрасали кубики или не доели кашу. В этот момент, когда хочется кричать, выйдите в другую комнату и отдохните, сделайте себе любимый чай или кофе. Такой банальный совет поможет утихомирить гнев и кричать уже перехочется. Введите правила. Если ребенок постоянно капризничает и не хочет рано просыпаться в садик, а вечером ложиться спать, нужно установить режим дня. Так будет легче вам и вашему малышу. Установите также ограничения на игры в телефоне, просмотр мультиков, и обязательно предупредите своего ребенка о введении правил. Вашему малышу наверняка будет интересно играть в такую игру с четким распорядком дня.

Если ребенок постоянно капризничает и не хочет рано просыпаться в садик, а вечером ложиться спать, нужно установить режим дня. Так будет легче вам и вашему малышу. Установите также ограничения на игры в телефоне, просмотр мультиков, и обязательно предупредите своего ребенка о введении правил. Вашему малышу наверняка будет интересно играть в такую игру с четким распорядком дня. Договоритесь с ребенком не кричать друг на друга. Если ребенок также привык переходить на крик в разговоре с вами, договаривайтесь и давайте обещания, что не будете кричать друг на друга. Этот совет подходит для тех, у кого уже достаточно взрослые дети. Если договориться, то не будет напряжения, появляется взаимопонимание и умение слушать, что очень важно в общении родителей и детей.

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