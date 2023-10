Как воспроизвести трендовый образ в стиле «тихая роскошь» не за все деньги мира: 5 базовых вещей

Стиль Old Money лидирует на модном олимпе и продолжает завоевывать любовь всех модниц мира. Одежда в стиле «тихая роскошь» стала популярной летом и находится на пике трендов осенью 2023 года. Поэтому эксперты моды и красоты предлагают добавить в свой осенний гардероб 5 базовых вещей, которые обязательно должны быть у каждой леди. Old Money – это изысканно, просто и дорого одновременно, поэтому вы будете выглядеть стильно и роскошно. С этими базовыми вещами можно легко воспроизвести модный аутфит осени 2023 года. Какую одежду нужно иметь, чтобы воспроизвести стильный образ Old Money, и при этом не тратить много денег на лишние вещи – читайте дальше.

Раньше мы писали о том, с чем носить джинсы осенью 2023 года, чтобы иметь стильный образ.

Рубашка

Трендовый образ Old Money осенью 2023 / Фото: pixabay.com

Это классическая вещь, которая подойдет к любому вашему образу – повседневному, рабочему или праздничному. Рубашку можно выбирать белого или голубого цвета, она подходит к любому низу и верхнему наряду. Ткань должна быть натуральной, желательно шелк, но можно выбирать хлопок.

Жакет

Трендовый образ Old Money осенью 2023 / Фото: pixabay.com

Наверное, у каждой модницы в гардеробе есть жакет – это незаменимая вещь для осеннего образа в стиле Old Money. Жакеты прекрасно подчеркивают элегантность стиля и изысканный вкус своей обладательницы. А также защищают от холодного ветра. Для того чтобы ваша одежда была в стиле «тихая роскошь», нужно выбирать жакет черного, бежевого или серого цвета.

Брюки палаццо

Трендовый образ Old Money осенью 2023 / Фото: pixabay.com

Эта одежда идеально подходит под свитера, рубашки, пиджаки и кардиганы, поэтому ее можно смело добавить к вашему осеннему модному гардеробу. Тренды осени 2023 года требуют черного и коричневого цвета для брюк, но от светлых пастельных оттенков также не стоит отказываться. Брюки такого цвета автоматически сделают ваш образ изысканным и дорогим.

Лоферы

Трендовый образ Old Money осенью 2023 / Фото: pixabay.com

Осень нуждается в удобстве и уюте также в обуви. Поэтому лоферы – это идеальный вариант для тех, кто хочет воспроизвести образ «тихой роскоши». Такая обувь удобна, проста, одновременно изысканна и надежна. Сейчас стилисты предлагают множество видов такой обуви: замшевую, из лакированной или простой кожи. Лоферы можно дополнять белыми носками.

Пальто

Трендовый образ Old Money осенью 2023 / Фото: pixabay.com

Завершит эстетику "тихой роскоши" минималистическое структурированное пальто из качественного материала. Здесь очень важно выбирать качественную ткань, чтобы она не лохматилась, иначе ваш образ будет испорчен. Самые модные цвета этой осенью – черный, бежевый и серый. Это классический вариант, поэтому у вас наверняка есть в гардеробе пальто такого цвета.

Читайте также:

Как женщине выглядеть стильно, несмотря на возраст: советы модных экспертов

Какие свитера уже давно вышли из моды: 5 моделей, удешевляющих образ