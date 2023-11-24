Как отмыть стеклянную посуду от устаревшего жира: подручные средства с эффектом глубокой чистки

Справиться со старой грязью и жиром за несколько минут достаточно легко с помощью проверенных народных методов.

Скоро новогодние праздники, потому хозяйки уже думают, как натереть бокалы и стаканы до невероятного блеска. Ведь со временем посуда тускнеет и теряет свое эффектное сияние. Рассказываем, как вернуть чистоту и сияние вашему хрусталю.

Как отмыть стеклянную посуду от устаревшего жира и грязи: полезные лайфхаки

Эффектный блеск за секунды. Для получения такого результата требуются сода и уксус. Смешайте составные в равных частях, нанесите на влажную ткань и осторожно протрите ею стеклянную посуду: бокалы, стаканы, чашки, тарелки. После этого тщательно вымойте посуду теплой водой и протрите досуха чистой тканевой салфеткой.

Для получения такого результата требуются сода и уксус. Смешайте составные в равных частях, нанесите на влажную ткань и осторожно протрите ею стеклянную посуду: бокалы, стаканы, чашки, тарелки. После этого тщательно вымойте посуду теплой водой и протрите досуха чистой тканевой салфеткой. Глубокая чистка. При этом помогут таблетки для зубных протезов. Подготовьте глубокую миску или таз с теплой водой и растворите несколько таблеток. Затем в раствор опустите стеклянную посуду и оставьте на 15 минут. Таблетки эффективно справятся с жирным налетом и устаревшей грязью. Затем прополощите посуду чистой теплой водой и протрите насухо, чтобы не было разводов.

При этом помогут таблетки для зубных протезов. Подготовьте глубокую миску или таз с теплой водой и растворите несколько таблеток. Затем в раствор опустите стеклянную посуду и оставьте на 15 минут. Таблетки эффективно справятся с жирным налетом и устаревшей грязью. Затем прополощите посуду чистой теплой водой и протрите насухо, чтобы не было разводов. Для удаления устаревшей грязи. Для такого способа чистки понадобится соль и лимон. Посыпьте солью половинку лимона и потрите устаревшую грязь. Лимонная кислота в сочетании с мягкой абразивной солью мягко и эффективно удалит грязь и устаревший жир без вреда для стекла. После чистки посуду следует хорошо промыть холодной водой и протереть льняной салфеткой. Такой способ поможет добиться безупречного сияния. Или после полоскания можно просто оставить высыхать естественным способом на полотенце, перевернув посуду вверх дном.

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