Восстановление ногтей после снятия геля в домашних условиях
Восстановление ногтей после гель-лака, что нужно знать
Покрытие ногтей гелевым лаком позволяет получить безукоризненный маникюр на несколько недель. Но если гель наносится в течение длительного периода без перерыва, ногтевая пластина может пострадать. Даже после одного покрытия гель-лаком ногти могут выглядеть ужасающе. Причинами могут быть нарушение технологии применения такого покрытия. К примеру, из-за того, что мастер слишком сильно спилил ногтевые пластины перед покрытием, или, если использовалась некачественная база под покрытие, покрытие снималось неправильно с использованием большого количества ацетона, очень абразивной пилы другое.
Но даже если все было сделано правильно, после длительного ношения лака ногти становятся чрезвычайно тонкими и ломкими, желтеют и начинают расслаиваться.
Что делать в этом случае? Можно подождать, когда ногтевые пластины обновятся естественным образом, однако на это может потребоваться немало времени, можно обратиться за профессиональным восстановлением, или восстановить ногти в домашних условиях.
Как восстановить ногти после гель-лака в домашних условиях
- Первое, что нужно сделать, это провести коррекцию длины ногтей, то есть обрезать их. Чрезмерно длинные ослабленные ногти будут ломаться да и питательных веществ, которых нужно в это время много, забирать. Поэтому лучше всего будет обрезать короче ногти, оставить минимально приемлемую для себя величину до восстановления.
- Часто после снятия геля между покрытием и ногтевой пластинкой образуются полости, где селятся болезнетворные бактерии и грибки. Поэтому стоит купить баф для шлифовки и отшлифовать пластины. Шлифовка придаст ногтям более эстетический вид.
- Периодически смазывайте маслом кутикулу и ногтевую пластину. Во многих случаях именно кутикула оказывается особенно уязвимой – непомерно разрастается, образует болезненные трещины и не эстетические заусеницы.
- Позитивно влияют на восстановление ногтей различные масляные и солевые ванночки для ногтей, а также использование кремов, бальзамов, эмульсий или сывороток с полезными натуральными ингредиентами.
Как делать ванночки для ногтей после снятия гель-лака
- Ванночка с солью. Возьмите 1 ст. л морской соли и 1 стакан теплой воды. Растворите соль и окуните пальцы в воду на 15–20 минут. По желанию добавьте в ванночку несколько капель эфирного масла лимона – оно имеет отбеливающие свойства и поможет справиться с желтизной. Такую процедуру желательно проводить каждый день, лучше перед сном. После нее хорошо нанести на ногти и кожу вокруг ногтей специальное масло для ногтей и кутикулы. Если такового нет, можно использовать для этих целей любое натуральное растительное масло или питательный крем, бальзам, сыворотку для рук. Чтобы действие было максимально эффективным, после этого можно дополнительно одеть перчатки.
- Для укрепления ногтей можно взять чайную ложку морской соли, три чайных ложки лимонного сока и 4 капельки йода, растворить в стакане теплой воды.
- Можно сделать ванночки на минеральной воде, для этого в полстакане подогретой минералки растворите 2 чайные ложки лимонного сока и подержите в этом растворе руки.
- Масляная ванночка. Подогрейте на водяной бане небольшое количество оливкового или другого базового масла, опустите в теплое масло руки на 10 минут, затем тщательно протрите их обычной бумажной салфеткой, не смывая масло. Помассируйте основания ногтей, чтобы активизировать кровообращение и улучшить проникновение полезных веществ из масла в корень ногтевой пластины.
Можно покрыть ногти лаком, который называют «умной эмали». Такие лаки содержат комплекс витаминов, кератин и кальций, помогают устранить волнистость, справиться с проблемой расслаивания и белыми пятнами на ногтях.
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