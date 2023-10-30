Восстановление ногтей после гель-лака, что нужно знать

Покрытие ногтей гелевым лаком позволяет получить безукоризненный маникюр на несколько недель. Но если гель наносится в течение длительного периода без перерыва, ногтевая пластина может пострадать. Даже после одного покрытия гель-лаком ногти могут выглядеть ужасающе. Причинами могут быть нарушение технологии применения такого покрытия. К примеру, из-за того, что мастер слишком сильно спилил ногтевые пластины перед покрытием, или, если использовалась некачественная база под покрытие, покрытие снималось неправильно с использованием большого количества ацетона, очень абразивной пилы другое.

Но даже если все было сделано правильно, после длительного ношения лака ногти становятся чрезвычайно тонкими и ломкими, желтеют и начинают расслаиваться.

Что делать в этом случае? Можно подождать, когда ногтевые пластины обновятся естественным образом, однако на это может потребоваться немало времени, можно обратиться за профессиональным восстановлением, или восстановить ногти в домашних условиях.

Как восстановить ногти после гель-лака в домашних условиях

Первое, что нужно сделать, это провести коррекцию длины ногтей , то есть обрезать их. Чрезмерно длинные ослабленные ногти будут ломаться да и питательных веществ, которых нужно в это время много, забирать. Поэтому лучше всего будет обрезать короче ногти, оставить минимально приемлемую для себя величину до восстановления.

, то есть обрезать их. Чрезмерно длинные ослабленные ногти будут ломаться да и питательных веществ, которых нужно в это время много, забирать. Поэтому лучше всего будет обрезать короче ногти, оставить минимально приемлемую для себя величину до восстановления. Часто после снятия геля между покрытием и ногтевой пластинкой образуются полости, где селятся болезнетворные бактерии и грибки. Поэтому стоит купить баф для шлифовки и отшлифовать пластины . Шлифовка придаст ногтям более эстетический вид.

. Шлифовка придаст ногтям более эстетический вид. Периодически смазывайте маслом кутикулу и ногтевую пластину. Во многих случаях именно кутикула оказывается особенно уязвимой – непомерно разрастается, образует болезненные трещины и не эстетические заусеницы.

Позитивно влияют на восстановление ногтей различные масляные и солевые ванночки для ногтей, а также использование кремов, бальзамов, эмульсий или сывороток с полезными натуральными ингредиентами.

Как делать ванночки для ногтей после снятия гель-лака

Ванночка с солью. Возьмите 1 ст. л морской соли и 1 стакан теплой воды. Растворите соль и окуните пальцы в воду на 15–20 минут. По желанию добавьте в ванночку несколько капель эфирного масла лимона – оно имеет отбеливающие свойства и поможет справиться с желтизной. Такую процедуру желательно проводить каждый день, лучше перед сном. После нее хорошо нанести на ногти и кожу вокруг ногтей специальное масло для ногтей и кутикулы. Если такового нет, можно использовать для этих целей любое натуральное растительное масло или питательный крем, бальзам, сыворотку для рук. Чтобы действие было максимально эффективным, после этого можно дополнительно одеть перчатки.

Для укрепления ногтей можно взять чайную ложку морской соли, три чайных ложки лимонного сока и 4 капельки йода, растворить в стакане теплой воды.

Можно сделать ванночки на минеральной воде, для этого в полстакане подогретой минералки растворите 2 чайные ложки лимонного сока и подержите в этом растворе руки.

Масляная ванночка. Подогрейте на водяной бане небольшое количество оливкового или другого базового масла, опустите в теплое масло руки на 10 минут, затем тщательно протрите их обычной бумажной салфеткой, не смывая масло. Помассируйте основания ногтей, чтобы активизировать кровообращение и улучшить проникновение полезных веществ из масла в корень ногтевой пластины.

Можно покрыть ногти лаком, который называют «умной эмали». Такие лаки содержат комплекс витаминов, кератин и кальций, помогают устранить волнистость, справиться с проблемой расслаивания и белыми пятнами на ногтях.

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