Как восстановить скорость работы смартфона одной простой операцией: полезный лайфхак

Для того чтобы восстановить скорость работы смартфона, иногда достаточно одной простой операции – перезагрузки.

ТСН.ua предлагает инструкцию, как это сделать для разных типов смартфона.

Перезагрузка помогает исправить системные сбои, очистить оперативную операцию и восстановить временно нарушаемые процессы.

Чтобы перегрузить iPhone, нужно быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, после чего также быстро нажать и отпустить кнопку уменьшения громкости. Нажатие не должно быть продолжительным, достаточно одного короткого.

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После этого нужно зажать боковую клавишу и держать ее, пока не погаснет экран, появится и исчезнет лого Apple. Тогда кнопку отпустить – процесс загрузки iPhone начался.

Перезагрузить Android проще. Для этого необходимо одновременно нажать кнопки уменьшения громкости и включения питания. Удерживать их нужно примерно 10 секунд.

После этого устройство либо перезагрузится автоматически, либо откроет меню с возможностью выбора перезапуска.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, как правильно очищать экран телевизора или монитор компьютера и не нанести ему вреда.

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