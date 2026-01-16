- Дата публикации
Как вовремя заметить, что батареи замерзают: признаки, которые точно не должны игнорировать
Зимой сильные морозы могут оказаться настоящим испытанием для владельцев квартир и частных домов.
Одна из самых неприятных проблем — замерзание труб и систем отопления. Эксперты предупреждают, что опасность можно заметить заранее, если обратить внимание на характерные сигналы.
Необычные звуки в отоплении
Если во время работы батарей вы слышите бульканье, свист или другие странные шумы, это сигнал, что вода перестала свободно циркулировать. Причина — внутри труб образовался лед.
Котел не запускается или работает с перебоями
Тревожный знак — котел не включается, часто выключается или работает нестабильно. В современных системах обычно замерзает конденсатная труба, через которую выводится влага. В сильные морозы именно она становится самой уязвимой.
Слабый напор воды или ее отсутствие
Если из кранов вода едва течет или исчезает совсем, это может свидетельствовать о том, что лед перекрыл движение воды внутри труб.
Медленный слив и капли из крана
Плохо стекает вода в раковине, туалет срабатывает с задержкой, а из крана капает — все это может указывать на частичное замерзание трубопровода.
Эксперты советуют при первых подозрениях немедленно находить проблемный участок. Прежде всего проверьте, где конденсатная труба выходит на улицу — нет ли на ней инея или льда.
Особенно рискованные участки — неотапливаемые помещения: чердаки, подвалы, кладовые. Именно там во время сильных морозов трубы замерзают чаще всего.