Как выбрать джинсы женщинам за 50: советы стилистов для создания совершенного образа

То, что женщина одевала в тридцатилетнем возрасте, в пятьдесят будет неуместным и пошлым. Поэтому стилисты не рекомендуют носить старые вещи, особенно если это джинсы.
Модные эксперты дали несколько советов, которые помогут женщинам за 50 выбрать идеальные джинсы, которые подчеркивают красоту фигуры и делают общий образ потрясающим.
Как правильно выбирать джинсы женщинам за 50, чтобы выглядеть стильно
- Обратите внимание на текстуру денима. Женщинам зрелого возраста нужно выбирать брюки из плотной ткани, которая будет корректировать фигуру. Не следует носить джинсы из тонкого денима, потому что они будут подчеркивать все недостатки.
- Правильная посадка. Джинсы с завышенной талией удлиняют ноги, но они не подходят, если есть животик. В таком случае лучше выбирать штаны со стандартной средней посадкой.
- Классические цвета. Женщинам за 50 лучше выбирать однотонные синие джинсы, они будут придавать общему образу элегантности и изысканности.
- Никакого декора. Декоративные элементы будут удешевлять общий образ, такие джинсы выглядят вульгарно на женщинах зрелого возраста.
- Комфорт превыше всего. Каждый сезон дизайнеры пытаются удивить новыми трендами, но на практике не во всем красивом и модном можно чувствовать себя комфортно. Поэтому нужно выбирать классические джинсы. Они ведь комфортны и практичны, к тому же, их можно комбинировать с любым верхом.
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