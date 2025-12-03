Как выбрать "экофлоу" для квартиры: существует простая инструкция по расчету мощности

Экофло / © ТСН.ua

В “Укрэнерго» прогнозируют, что стабильные ограничения в потреблении электроэнергии могут продолжаться в течение всего холодного сезона. В связи с этим вновь приобретает актуальность вопрос приобретения зарядных станций. Их часто называют «экофлоу» под названием популярного производителя. Особенно этот вопрос актуален для жильцов многоквартирных домов, которые не могут установить генератор.

Об этом пишет Obozrevatel.

Однако для многих потребителей сложности возникают при выборе устройства, ведь цена зависит от его мощности. Чтобы помочь сориентироваться, в сети распространяется онлайн-калькулятор для расчета параметров зарядных станций.

Как работает онлайн-калькулятор?

Принцип работы инструмента достаточно прост. Пользователю необходимо:

Выбор устройств, которые он планирует питать от зарядной станции. Указать их мощность и время работы от станции (обычно с помощью специальной таблицы). Получить предложения по параметрам зарядной станции, отвечающим его потребностям.

К примеру, если пользователь планирует питать от станции следующие приборы и время:

Wi-Fi-роутер (10 Вт) — 5 часов;

LED-лампа (10 Вт) — 3 часа;

Ноутбук (60 Вт) — 3 часа;

Холодильник (100 Вт) — 24 часа.

На основе этих данных калькулятор может выдать следующие необходимые параметры:

Минимальная емкость станции: 2 660 Вт·ч

Рабочая мощность: около 180 Вт.

Необходимо помнить, что инструмент предназначен только для приблизительных расчетов. Для максимально корректного вычисления следует учитывать параметры именно конкретных устройств, которые планируется подключать к зарядной станции.

Напомним, самая сложная ситуация со светом в Черниговской и Одесской областях. Кроме того, тяжелая ситуация и в регионах прифронтовых.

Ранее сообщалось, что украинские бытовые потребители могут полностью избавиться от графиков отключения электроэнергии или перейти на «лайтовые» режимы, если Российская Федерация перестанет обстреливать энергетическую инфраструктуру.

Также мы писали о том, что нельзя подключать к зарядной станции.