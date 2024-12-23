Как выбрать идеальное шампанское для празднования Нового года: шесть основных моментов

Перед Новым годом украинцы покупают шампанское на праздник. И разнообразие бутылок может сбить с толку неискушенного покупателя.

Чтобы выбрать действительно качественный продукт, нужно обращать внимание на некоторые детали. В первую очередь, на варианты хранения, способ производства, вкус и состав.

Этикетка: на что обратить внимание

Именно на этикетке можно найти основную информацию о напитке, в частности, его производителе, происхождении, о содержании спирта, объеме емкости и количестве сахара. На задней части бутылки есть контрэтикетка, где можно найти сведения о составе продукта. Помните, что в нем не должно быть красителей, ароматизаторов или других добавок.

Здесь же вы сможете прочесть, где произвели шампанское (страна, регион), а также увидеть буквенно-числовой код, являющийся регистрационным номером производителя.

Шампанское или игристое вино

Об этом мало кто знает, но между этими напитками есть разница. Любое шампанское – это игристое вино, но не все игристое вино является шампанским. Настоящее шампанское производят по строгим стандартам только из определенных сортов винограда, произрастающего в регионе Шампань во Франции. А все вина с пузырьками, которые изготовлены в других регионах или странах, являются просто игристыми.

Для производства шампанского используют только три сорта винограда: шардоне, пино менье и пино нуар. А вот для игристых вин — гораздо больше.

Как производится шампанское

Классический способ производства шампанского — с помощью вторичной ферментации в бутылке. Именно благодаря ей напиток получает свойственный только ему вкус, аромат и пузырьки.

Иногда на этикетке можно увидеть, что напиток произведен методом Шарма. Это упрощенный способ производства, отличающийся тем, что вторичное брожение происходит не в бутылке, а в резервуарах.

Уровень солода

Он определяется по количеству сахара. По этому показателю шампанское можно разделить на несколько видов:

Brut Nature – самый сухой вид напитка, содержащий до 3 г сахара на 1 л;

Extra Brut – до 6 г сахара на 1 литр;

Brut (самый популярный вид) – сухой напиток, но уже с намеком на некоторый солод, содержит до 12 граммов сахара на 1 литр;

Extra Dry – более сладкий напиток, уже чувствуется мягкость, сахар – от 12 до 17 граммов;

Dry – полусладкое, от 17 до 32 г сахара;

Demi-Sec – сладкое шампанское, содержит от 32 до 50 г сахара;

Doux – самое сладкое шампанское, более 50 г сахара.

Пробка и бутылка

По рекомендации экспертов, лучше отдавать предпочтение напиткам, разлитым в темные бутылки, потому что они лучше защищены от воздействия света. А вот пробку выбирайте корковую, ведь она способствует микрооксигенации шампанского. То есть пробка не пропускает в бутылку кислород, а, напротив, медленно от него освобождает.

Благодаря микрооксигенации напиток созревает более эффективно, обогащается ароматами и вкусами, свойственными только ему.

Стоимость

Конечно, чем дешевле шампанское, тем оно менее качественное. Поэтому, если вы хотите насладиться на Новый год поистине изысканным напитком, придется не экономить.

Помните, что хорошее шампанское не может быть дешевым, ведь на его производство тратятся большие финансовые ресурсы. При изготовлении дешевых напитков используют ускоренные методы производства, например газирование, что ухудшает вкус продукта. Часто недорогой товар имеет чрезмерную кислотность и резкий запах, что совершенно не характерно для шампанского.

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