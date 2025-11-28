Как выбрать идеальную живую елку к Новому году: простые советы для безупречного праздничного настроения

Как выбрать живую елку на Рождество и Новый год / © Pixabay

Однако бывает, что приобретенное деревце уже на следующий день начинает терять хвою и выглядеть увядшим, и тогда праздничное настроение стремительно тает. Как избежать этого и выбрать по-настоящему качественную елку?

Вот на что стоит обратить внимание, покупая новогоднее дерево на елочном базаре:

Выбирайте елку такой высоты, чтобы между ее верхушкой и потолком оставалось не менее 40 см. Не забудьте, что сверху будет рождественская звезда. Для стандартной квартиры оптимальная высота — примерно 1,5–2,3 м при высоте потолков 2,7–3 м.

Обратите внимание на толщину ствола: она должна быть не менее 6–7 см. Слишком тонкий ствол не выдержит вес украшений — ветки могут гнутся или даже ломаться.

У здоровой елки хвоя мягкая, а ветки упругие легко сгибаются и сразу возвращаются к предыдущей форме. Такое дерево долго простоит без осыпания.

Цвет хвои должен быть насыщенно-зеленый, возможны оттенки от серебристого до голубого. Рыжие или желтые тона свидетельствуют об обезвоживании — такая елка быстро потеряет иголочки.

Оторвите несколько хвоинок и понюхайте их. Четкий хвойный аромат — признак свежести. Если запах едва ощутим, дерево могло перемерзнуть или подсохнуть.

Легко стряхните ветки. Если хвоя сразу осыпается, дерево долго не простоит. Свежая и здоровая елка имеет крепкую, гладкую хвою, которая надежно держится.

Так что внимательный выбор и несколько простых проверок гарантируют, что ваша новогодняя елка сохранит свежесть и красоту в течение всего праздничного периода.