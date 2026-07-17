Как выбрать качественное сливочное масло, а не фальсификат: смотрите на эти три надписи на упаковке

Как определить, что сливочное масло настоящее / © unsplash.com

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Сливочное масло является одним из самых популярных продуктов в каждом холодильнике. Однако далеко не каждая пачка, на которой написано масло, действительно содержит натуральный молочный жир. На полках магазинов можно встретить немало продуктов с растительными жирами, ароматизаторами и другими добавками, которые только снаружи напоминают настоящее сливочное масло. Чтобы не переплачивать за фальсификат и покупать качественный продукт, достаточно внимательно прочесть информацию на упаковке. Эксперты советуют обращать внимание, прежде всего, на три важные надписи.

На упаковке должно быть написано «Масло сливочное»

В первую очередь обратите внимание на официальное название продукта. Если производитель указал «масло сливочное», это означает, что продукт должен соответствовать государственным стандартам и изготавливаться исключительно из молочных сливок или продуктов их переработки.

Если же на упаковке написано:

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«спред»;

«масляный продукт»;

«бутербродный продукт»;

«растительно-сливочная смесь»,

это уже не натуральное сливочное масло. В таких продуктах часть молочного жира заменяют более дешевыми растительными маслами.

Массовая доля жира должна составлять не менее 72,5%

Вторая надпись, которую следует проверить, — процент жирности. Натуральное сливочное масло обычно выпускают с жирностью:

72,5%;

73%;

82,5%.

Само масло с жирностью 82,5% считается классическим продуктом высочайшего качества. Оно содержит максимум молочного жира, имеет насыщенный сливочный вкус и отлично подходит как для бутербродов, так и для выпечки.

Если жирность ниже, внимательно прочтите состав, ведь производитель мог частично заменить молочный жир другими компонентами.

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В составе должны быть только сливки или пастеризованные сливки

Лучшее сливочное масло имеет очень короткий список составляющих. В нем обычно отмечают:

пастеризованные сливки;

сливки;

иногда — поваренную соль (для соленого масла).

Если среди ингредиентов есть пальмовое, кокосовое, подсолнечное или любое другое растительное масло, эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы или красители, перед вами уже не классическое сливочное масло.

Чем короче состав, тем выше вероятность, что продукт является натуральным.

Как еще распознать качественное сливочное масло

Есть несколько дополнительных признаков, которые помогут сделать верный выбор.

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Качественное масло имеет равномерный светло-желтый или кремовый цвет без пятен и разводов. Слишком яркий желтый оттенок может свидетельствовать об использовании красителей.

После охлаждения натуральное масло достаточно жесткое. Если продукт даже в холодильнике остается очень мягким, это может указывать на наличие растительных жиров.

Во время нагревания настоящее сливочное масло плавится равномерно, не расслаивается и не образует большого количества пены.

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