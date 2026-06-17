Как выбрать качественное сливочное масло: что нужно проверить перед покупкой

Как выбрать масло / © Freepik

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Сливочное масло должно храниться и продаваться с соблюдением установленных требований, ведь от условий хранения и продажи зависит не только его вкус и качество, но и безопасность для потребителей.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Эксперты отмечают, что при выборе масла следует обращать внимание не только на сам продукт, но и на условия, в которых он продается. В частности, масло должно храниться в холодильниках с соблюдением температурного режима, установленного производителем. Продажа такого товара без надлежащего охлаждения является нарушением.

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Кроме того, покупателям рекомендуется тщательно проверять информацию на упаковке. На ней обязательно должны быть указаны название продукта, его состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, сведения о производителе и массовая доля жира. Перечень обязательной информации определен Законом Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах».

Не менее важно состояние упаковки. Она должна быть неповреждённой, без деформаций, загрязнений или следов вскрытия.

Кроме того, в Госпродпотребслужбе предостерегли от покупки сливочного масла в местах уличной торговли, где невозможно гарантировать соблюдение требований к хранению продукции и контролю её безопасности.

Если масло продается на вес, покупатель имеет право получить от продавца информацию о названии товара, производителе, составе, сроке годности и условиях хранения. Такие сведения должны предоставляться в доступной форме.

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В случае возникновения сомнений относительно качества или безопасности продукта и отказа продавца урегулировать ситуацию потребители могут обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своём регионе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать сладкую и спелую клубнику. В частности, при покупке стоит обращать внимание на плодоножку ягоды, которая может подсказать, насколько вкусной будет клубника.

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